La cooperativa d'Ivars genera 7,6 milions de benefici i amortització

La cooperativa d’Ivars d’Urgell va tancar l’any passat amb un cash-flow (beneficis més amortitzacions) de 7,62 milions d’euros, davant els 7,19 de l’exercici anterior. Aquesta és una de les xifres del balanç, analitzat ahir per l’assemblea de socis, amb una facturació de 236,90 milions, 7,6 més que el 2022. L’entitat es defineix com un referent en el sector boví, i va comercialitzar 38.842 caps de bestiar. Pel que fa a la resta de bestiar, va portar a escorxador 318.456 porcs i 1.004.116 pollastres. La cooperativa combina l’activitat comercial amb la consolidació i ampliació de les granges experimentals de vedells (la mamonera Inglada i la d’engreix Montsuà) i la de verres reproductores (Granja Valfarta a localitat del Sena).

La seua secció de crèdit té un volum de dipòsits de més de 55 milions i tres oficines (Ivars, Castellserà i la Fuliola), “que ofereixen un servei personalitzat i de qualitat a tots els socis, en un moment en què les entitats financeres deixen sense servei els municipis i la gent gran”, va explicar ahir.En l’assemblea es van presentar els eixos del Pla Estratègic 2024-2026. Davant de l’actual canvi de model i la tendència a la falta del relleu generacional al capdavant de les granges, especialment en porcí, treballa per tenir instruments que permetin incrementar la producció pròpia de garrins per proveir els socis. És una alternativa al canvi d’orientació de les granges reproductores en la modalitat d’engreix, així com també en el model de granja participada.En la seua línia de sostenibilitat, ha instal·lat plaques fotovoltaiques a les cobertes de la seua seu social i fàbrica d’Ivars i també a la granja de mares reproductores Valfarta.Gràcies al reconeixement com a Entitat Associativa Prioritària, ha pogut presentar un projecte que inclou inversions per valor de 2 milions d’euros en les plantes d’Ivars i Torregrossa que van en la línia de continuar aprofundint en l’aplicació de la tecnologia 4.0 i la intel·ligència artificial en tot el procés productiu.En l’apartat social, la cooperativa ha continuat contribuint, per exemple, amb el funcionament ordinari del Centre de Serveis per a la Gent Gran, amb l’IRBLleida, el Banc dels Aliments o el Banc de Sang. Ha iniciat una col·laboració amb el Club de Futbol Verdú Vall del Corb i el Club Patí Vila-sana, per donar visibilitat a la realitat de l’esport femení, va explicar la cooperativa.