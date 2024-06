Lleida ha liderat el 2023 el creixement de l'economia catalana amb un 4 per cent

Lleida ha liderat el creixement de l’economia catalana el 2023, amb un repunt del 4% del valor afegit brut a preus constants, descomptant la inflació. Aquest creixement és 1,1 punts superior a la mitjana catalana. Així ho reflecteix la Memòria Econòmica elaborada per les Cambres de Comerç de Catalunya. Indica que aquest dinamisme més gran s’explica perquè en l’exercici anterior Lleida va registrar un creixement menor que la mitjana. En concret, recorda que va ser d’un 3,1% davant el 5,6%, en aquest cas segons l’Anuari Comarcal del BBVA.

Pel que fa a la marxa dels negocis a Lleida, destaca que l’enquesta de clima empresarial mostra que ha estat favorable, amb millores respecte al 2022, en tots els sectors tret del cas de la construcció.D’aquesta manera, l’informe ressalta que Lleida és l’única demarcació de Catalunya que ha recuperat el 2023 el nombre de pernoctacions en establiments hotelers d’abans de la pandèmia i gairebé el volum de viatgers. Amb un total de 931.730 turistes allotjats en hotels el 2023, la xifra se situa només un 2,2% per sota de la del 2019. Les més de dos milions de pernoctacions representen un 1,4% més que el 2019.Lleida ha tancat el 2023 amb un nou rècord d’exportacions, que l’informe situa en 2.926 milions d’euros, amb un creixement del 0,8%. Les compres en altres països, per la seua part, han repuntat un 5,2%, arribant pràcticament als 1.900 milions. El saldo positiu de la seua balança comercial, de 1.035 milions, ha disminuït així en un 5,5 per cent.El nombre d’empreses exportadores a la província va descendir l’any passat fins a les 2.503, la xifra més baixa des del 2017. Així mateix, l’informe cameral recull que les exportadores consolidades, que porten venent a l’estranger com a mínim durant quatre anys consecutius, disminueix un 3,5% fins a les 948 companyies, que representen el 38 per cent del total. Gairebé un centenar d’aquestes, en concret noranta-vuit, superen els cinc milions d’euros en facturació en operacions de venda en altres països. Lleida és clau en el sector agroalimentari de Catalunya, amb un pes del 57% de les exportacions de fruites, hortalisses, llegums, greixos i olis i productor carnis.