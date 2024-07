L’euríbor de les hipoteques va descendir el 3,650% al juny

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Banc d’Espanya ha confirmat que l’Euríbor, índex al qual hi ha referenciades la majoria d’hipoteques a tipus variable a Espanya, va tancar juny amb una taxa mensual del 3,650%, lleugerament per sota del nivell de maig, del 3,680%. Així mateix, el canvi respecte a fa un any és de 0,357 punts percentuals, la qual cosa suposa el tercer mes consecutiu en els que aquesta taxa experimenta descensos interanuals. Aquest canvi davant l’any passat implica que els hipotecats notaran en la seua quota hipotecària una lleu rebaixa si revisen l’interès que paguen amb les dades de juny.

Això es traduirà en què una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més Euríbor i hagi de revisar el seu tipus d’interès amb l’Euríbor de juny registrarà un lleu descens en la seua quota de 32 euros al mes. Això equival a uns 388 euros a l’any.

Aquest càlcul, realitzat per Europa Press, implica el màxim nivell de descens per a una persona que hagi contractat una hipoteca amb aquest nivell finançat, ja que en tractar-se d’una revisió al principi del préstec (és a dir, li queden 30 anys per amortitzar), el canvi en el tipus d’interès té molt més impacte en haver-hi més volum de principal per amortitzar. "La banca s’està anticipant de nou, tal com va fer el desembre, a la pròxima baixada de tipus del Banc Central Europeu, que probablement passi entre setembre i octubre d’aquest any. Tanmateix, es preveu que la reducció sigui només de 0,25 punts, la qual cosa podria situar a l’Euríbor entre el 3,25% i el 3,5% cap a finals d’any", explica l’analista d’hipoteques de HelpMyCash, Miquel Riera. Del seu costat, la portaveu de Kelisto, Estefanía González, ha coincidit parcialment amb les previsions per a final d’any, situant-les més a prop del 3,5%.

"Encara que l’Euríbor no experimentarà caigudes brusques –des de Kelisto no preveiem que acabi l’any per sota del 3,4% o 3,5%–, la comparativa any a any es començarà a fer amb els nivells màxims de 2023, quan l’índex va arribar a assolir el 4,16%, i això permetrà rebaixes sucoses en la quotes mensuals", destaca González. "La tendència estable de l’Euríbor i la baixada dels tipus d’interès del BCE ens està avançant que la situació del mercat hipotecari només pot anar a millor", ha emfatitzat el director d’Hipoteca d'iAhorro, Simone Colombelli.