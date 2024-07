BonÀrea és la cadena de gasolineres més econòmica, segons l'OCU

El preu dels carburants ha tornat a encarir-se amb l’inici del període estival i és per això que els clients proven de proveir-se en aquelles estacions que ofereixen un preu més competitiu per intentar estalviar-se una mica de diners en els seus viatges. La lleidatana bonÀrea és la cadena més barata en gasoil A i gasolina 95, segons constata un estudi fet per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) basat en les dades de més de 10.000 estacions de servei de tot Espanya. Després se situen les gasolineres automàtiques de Gas Express, GM Oil, Plenoil i Petroprix. L’organització de consumidors assegura que repostar a les esmentades estacions pot suposar un estalvi superior al 13%, xifra que arriba al 25% en cas de carregar un vehicle elèctric.

A l’altre costat de la balança, les gasolineres més costoses són IDS, si parlem del preus del gasoil, i les que tenen més xarxa de gasolineres a Espanya: BP, Campsa, Petronor, Repsol i Cepsa. En aquests últims cinc casos els preus són entre un 10 i un 15% més cars que els de les cadenes més barates.Entre aquestes estacions de baix cost, els carburants més barats es troben a Lleida, que lidera el rànquing seguida de Còrdova, Múrcia i Almeria. Mentrestant, els preus més alts són a les Balears, Astúries i Gipúscoa, amb gasolineres un 5% més cares de mitjana.

Les vendes de vehicles cauen un 9% a Lleida al juny

Les matriculacions de turismes van caure un 8,99% el mes de juny a la demarcació de Lleida, i es va quedar en les 506 unitats, segons les dades difoses ahir per l’Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Aedive) i l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles (Ganvam). Aquest primer semestre de l’any les vendes de cotxes i totterrenys han caigut també un 1,56%, i l’acumulat entre el gener i el juny se situa en les 2.898 unitats. La baixada més acusada és la dels vehicles dièsel, que arriba al 23 per cent.No obstant, la venda d’utilitaris considerats eco ha continuat augmentant durant els primers sis mesos d’aquest 2024. En concret, ha crescut un 15,44%, i suposen més de la meitat de les vendes (1585 unitats). En aquest grup les vendes que més han pujat són les dels híbrids (+20,4 per cent), on s’han assolit els 902 vehicles matriculats. En menor mesura van pujar les vendes d’endollables (+10,75%) i les dels 100% elèctrics (+6,4%).