Inversió de 2 milions per valoritzar subproductes de Vall Companys

El Grup Vall Companys i la companyia biotecnològica d’Almeria Kimitec s’han aliat per crear MVC Ingredients, un projecte empresarial conjunt que permetrà convertir subproductes del grup en coproductes valoritzats que serveixin com a matèria primera per a altres indústries del mercat. Aquesta joint venture s’ha creat a través del centre de recerca i desenvolupament MAAVi Innovation Center de Kimitec i compta amb una inversió inicial conjunta de dos milions d’euros.

MVC Ingredients està constituït, durant la primera etapa experimental, per un equip de cinc investigadors dedicats a l’avaluació dels subproductes, amb una primera línia de treball sobre el pèl porcí a què posteriorment seguiran altres projectes que actualment es troben en una etapa inicial d’estudi i valoració.L’abast de tots aquests projectes recull des de la part de recerca i desenvolupament fins a l’escalat industrial i la posada al mercat dels coproductes que es generin.

Vall Companys s’ha involucrat en diversos projectes de circularitat amb altres firmes

Els treballs es desenvoluparan a la seu que Kimitec té a Vícar, Almeria. Aquestes instal·lacions compten amb un laboratori dedicat a projectes d’R+D+i i amb una planta industrial on poder escalar assajos d’innovació, tot amb un total de 50.000 metres quadrats.Aquest projecte està enfocat a promoure un sistema d’economia circular sostenible i altament innovador valoritzant subproductes animals en coproductes de valor afegit per al mercat, millorant tant els objectius ESG com el compte de resultats. Vall Companys ja ha iniciat recentment projectes de circularitat amb altres líders sectorials. Per exemple, el projecte de Veos Ibérica a Montsó, una joint venture amb la belga Veos Group dedicada al reaprofitament de la sang porcina per produir plasma sanguini.Així mateix, està el projecte conjunt amb Bioibérica –primera companyia farmacèutica d’Espanya– per obtenir heparina a través de la mucosa intestinal porcina, creant la joint venture BioVall.

El director general de la divisió de porcí del Grup Vall Companys, Albert Morera, va destacar que “el sector porcí sempre s’ha caracteritzat per un elevadíssim nivell d’economia circular i des del grup comptem ja amb diversos projectes paral·lels per revaloritzar els nostres residus”.