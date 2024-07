Les matriculacions de l’Omoda 5, el nou model del fabricant xinès, augmenten al juny a Espanya

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les matriculacions del nou model del fabricant xinès de vehicles, l’Omoda 5, mantenen la seua tendència a l’alça el mes de juny en assolir les 828 vendes (un 0,08% més que el mes anterior), fins superar les 2.300 unitats des del seu llançament.

Més de vuit de cada deu vehicles venuts s’han destinat als particulars, concretament, 679 vehicles, concentrant un 1,76% de la quota de mercat de l’els clients a Espanya.

De moment, el vehicle compta amb una propulsió de gasolina amb un motor 1.6 turbo d’injecció directa, amb 185 CV i 290 Nm i canvi automàtic de doble embragatge i set velocitats, encara que Omoda adverteix que al llarg dels propers mesos posaran a la venda la seua alternativa cent per cent elèctrica, l’Omoda 5 EV.

El nou OMODA 5 es ven oficialment a Espanya des de febrer de 2024 i està disponible a la xarxa oficial de concessionaris des de 27.900 euros fins els 29.900 euros en el topall de gamma.

"Els nostres bons resultats segueixen també al nostre canal particular, on Omoda el juny, amb un sol model, s’ha situat per sobre de marques gegants i amb un recorregut llarguíssim al mercat", ha assegurat el director de vendes d’Omoda i Jaecoo a Espanya, Francesco Colonnese.