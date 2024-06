La Xina anuncia un acord de cooperació amb la UE per evitar els aranzels als vehicles elèctrics

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Comerç xinès ha anunciat aquest dissabte un acord de cooperació amb la Unió Europea per evitar els aranzels anunciats per Brussel·les als vehicles elèctrics xinesos. El ministre de Comerç xinès, Wang Wentao, i el comissari de Comerç de la UE, Valdis Dombrovskis, han mantingut una trobada telemàtica després de la qual s’ha anunciat que s’examinaran els subsidis xinesos que justificarien els aranzels de fins el 38,1 per cent anunciats. "Les dos parts han acordat l’obertura de consultes sobre la investigació antisubsidis de la UE sobre els vehicles elèctrics originaris de la Xina", a destacat el Ministeri de Comerç xinès en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X.

Aquestes taxes començarien a aplicar-se al juliol si les parts no arriben a un acord. S’ha especulat fins i tot amb la seua anul·lació amb caràcter retroactiu si el pacte arriba després de la seua implantació. Aquest mateix dissabte el ministre d’Economia alemany, Robert Habeck, ha subratllat des de la Xina que aquests aranzels no han de ser percebuts com una mesura punitiva. "És important comprendre que no són aranzels punitius (...). L’objectiu és aconseguir criteris comuns per a l’accés al mercat", ha argumentat. La Xina ha anunciat aranzels addicionals per a la carn de bestiar porcí importada des de la UE, la qual cosa afecta particularment les exportacions d’Espanya.