El consum de fruita cau des de l'any 2008 gairebé un 20%

La demanda de fruita fresca per part de les llars espanyoles ha caigut un 19,6% des de l’any 2008, amb l’única excepció del 2020, en ple confinament per la covid. Així ho reflecteix un informe del ministeri d’Agricultura, quan aquesta setmana s’ha celebrat el dia de la fruita. El segment que més ha caigut en aquest període és el de cítrics i el de fruites de llavor, ambdós presenten una variació que superen el 33% en termes negatius.

En contraposició, l’únic segment que creix és el format per fruites exòtiques, que aconsegueixen incorporar un 17,8% més de volum a les llars espanyoles, equivalent a 132,74 milions de quilograms. En aquest capítol s’engloben, per exemple, el plàtan, el kiwi, l’alvocat, la pinya i la xirimoia. Representen un de cada quatre euros de despesa de les llars en fruites. Els cítrics suposen el 23,7 per cent. En tercer lloc, es posicionen les fruites de llavor (raïm, pomes i peres) el pes de les quals en volum i valor és una mica inferior a un 20%, exactament 17,8% en volum i 18,4% en valor. Tampoc aconsegueixen créixer en volum a tancament d’any 2023 respecte al 2022, presentant una variació negativa del 5,5%, si bé tanquen amb una facturació un 4,7% superior per l’augment de preus. La compra de meló i síndria el 2023 tanca en positiu, amb un increment del 3,0%, representant així un 17,1% del volum comprat de fruites fresques. Per la seua part, el 8,4 % del volum comprat de fruites correspon a les varietats amb pinyol, que evolucionen en positiu, tant en volum com en valor (4,2% i 2,2%, respectivament), mentre que el 2,7% del volum correspon als fruits rojos, que en ambdós casos evolucionen en negatiu (10,4% en volum i 2,7% en valor).El consum per càpita de fruita fresca a tancament d’any 2023 se situa en 78,51 quilograms per persona, una quantitat que es redueix un 2,7% a la consumida durant l’exercici anterior, l’equivalent a consumir 2,16 quilos menys per persona. Les fruites de llavor perden el 6,6% del consum per càpita i les de pinyol pugen un 3,1%.