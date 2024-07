El sector porcí registra un benefici mitjà de 37 euros per porc d'engreix l'últim any

El sector porcí de Lleida ha registrat un marge o benefici de 37 cèntims d’euro per quilo d’animal d’engreix, la qual cosa representa 37 euros de mitjana per porc de cent quilos enviat a l’escorxador.

Així ho recull l’últim informe del sector fet públic per la conselleria d’Acció Climàtica, que reflecteix l’estabilitat en termes interanuals (juliol de 2023 a juny de 2024). Aquests resultats són el reflex d’un preu de venda a la baixa els últims dotze mesos, que se situa en 1,76 euros el quilo. Però cal tenir en compte que el porcí ve d’un 2023 històric en molts aspectes, en especial en el cas de les cotitzacions, que van trencar totes les barreres conegudes.

Malgrat un preu més moderat, els costos han evolucionat a favor dels productors, perquè han continuat baixant els últims dotze mesos, fins a situar-se en 1,39 euros de mitjana. En aquest període, a més, l’estudi explica que els sacrificis als escorxadors s’han mantingut estables, mentre que les exportacions s’estabilitzen en 1,36 milions de tones. Amb tot, explica que són un 13% inferiors a les registrades un any enrere.

Quant a l’evolució del mes de juny d’aquest any, destaca que el preu de venda net ha augmentat lleugerament, fins a situar-se en els 1,79 euros el quilo, amb un cost de producció estable d’1,33. Així, el marge el mes passat va arribar als 46 cèntims d’euro per quilo o 46 euros en el cas d’enviar a l’escorxador un animal de cent quilos. És el benefici més alt des del registrat l’agost del 2023, en 51 cèntims per quilo. El cost del pinso es va mantenir estable en 89 cèntim per quilo. Dotze mesos abans, el mateix capítol suposava un desemborsament d’1,03 euros per al productor.

D’altra banda, la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) s’ha reunit aquesta setmana amb l’ambaixador de la Xina a Espanya, Yao Jing, a qui ha traslladat la “necessitat de potenciar el diàleg” entre la Unió Europea i la Xina per trobar una solució a la situació generada per la investigació antidúmping sobre les importacions de carn de porc de la UE anunciada pel govern d’aquest país. La Xina ha pres aquesta mesura com a reacció als aranzels imposats per la Unió Europea a la importació de cotxes elèctrics del gegant asiàtic, que en el cas d’algunes marques arriben a ser del 37,5%.

En un altre ordre de coses, la Granja La Mejorada ha rebut el màxim guardó aquest any d’entre totes les categories del Porc d’Or Ibèric, el premi amb Diamant. És a Olmedo (Valladolid) i pertany a Agrocesa Grup Vall Companys. El Porc d’Or Ibèric a la Màxima Productivitat ha recaigut en Ibéricos Encinas, de la mateixa empresa, a Encinas de Abajo (Salamanca).