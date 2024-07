Dos de cada tres empleats no desconnecta del la feina quan acaba la jornada laboral, segons Infojobs

Unn 7% d’empleats declara que està sempre pendent de la feina encara que no hi hagi res urgent. Unsplash

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos de cada tres empleats no desconnecta totalment de la feina quan acaba la jornada laboral, segons revela l’últim informe sobre desconnexió digital de InfoJobs.

Dins dels esmentats, un de cada tres l’atribueix a tasques pendents que ocupen part del seu pensament, mentre que, un 16% afirma estar pendent per si sorgeix una cosa que ha de solucionar --encara que si no és immediat el gestiona l’endemà--, i només un 7% declara estar sempre pendent de la feina malgrat que no hi hagi res urgent.

La directora de Comunicació i Estudis de InfoJobs, Mónica Pérez, ha explicat que "la digitalització de l’àmbit laboral també ens obliga a plantejar la desconnexió digital com a una cosa essencial per al benestar integral dels treballadors".

Pérez ha destacat que en un entorn professional amb "bones" pràctiques de descans i desconnexió, s’incrementa la motivació, el rendiment i la satisfacció laboral dels empleats.

Segons el nivell laboral, la desconnexió digital es converteix en un luxe inabastable per a la majoria dels comandaments intermedis (un 64% no desconnecta del tot) i per a 3 de cada 4 directius (74%), atrapats en una dinàmica d’atenció constant a les demandes laborals. Aquí, els qui més aconsegueixen desconnectar són els fets servir i/o especialistes: el 49% d’ells afirma que no està pendent de la feina en el seu temps lliure.

En relació amb les dades de desconnexió digital durant les vacances d’estiu, el 59% dels treballadors declara no dur-lo a terme durant el seu període de descans.

De l’estudi també es desprèn que els homes en desconnecten menys que les dones durant el període vacacional, ja que un de cada quatre respon trucades, missatges o correus sempre que sigui necessari; mentre que aquest percentatge es redueix fins el 19% en el cas de les dones.

Referent als motius que indiquen els treballadors per respondre correus i trucades fora de l’horari o en període vacacional, el sentiment d’obligació es torna a posicionar en primer lloc per a la no-desconnexió.

Si s’entra en l’anàlisi detallada per comunitats, els valencians i els andalusos són, un any més, les que menys aconsegueixen la desconnexió digital en el seu dia a dia. En concret el 59% de treballadors de la Comunitat Valenciana afirma que no desconnecta totalment de la feina quan finalitza la seua jornada laboral, mentre que a Andalusia, el percentatge se situa en el 58%.

A Madrid i Catalunya, el percentatge es redueix significativament fins el 51% i 55%, respectivament.