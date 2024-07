L'empresa Arcusin s''estrena' a l'Índia, Sud-àfrica, Xile i Mèxic

Arcusin, empresa lleidatana especialitzada en la venda de maquinària agrícola, exporta productes a una seixantena de països del món, comptant amb els Estats Units com un dels seus principals mercats. La intenció és continuar expandint la seua presència, per això enguany s’estrenarà a l’Índia, Sud-àfrica, Xile i Mèxic. Per fer front a aquesta nova etapa de creixement internacional, la firma, amb seu a Vila-sana, ha decidit materialitzar un relleu generacional en la direcció.

Manuel Cusiné, cofundador, propietari i president d’Arcusin, ha nomenat Blanca Cusiné com la nova CEO de la companyia, en substitució de Josep Ramon Pons, que ha estat el director general de l’empresa els últims 20 anys. Al costat d’ella, Ferran Cusiné assumirà el lideratge en el departament d’Enginyeria i R+D. “Tenim el focus posat en nous mercats emergents i també en el llançament de nous productes”, va assenyalar la nova CEO de la companyia, que va afirmar que el seu principal repte és “continuar sent pioners en el sector de fabricants de maquinària agrícola especialitzada, amb producte patentat i ara implementant noves tecnologies que millorin l’eficiència i la productivitat de les màquines”. En aquest sentit, Ferran Cusiné va afegir que el principal repte a nivell d’Enginyeria és “integrar tecnologies avançades per enfrontar els desafiaments del sector agrícola, centrant-se a millorar l’eficiència de les màquines i respondre a la creixent escassetat de mà d’obra qualificada”. La Blanca i el Ferran ja formen part de la tercera generació familiar que es fa càrrec de l’empresa, que es va fundar el 1976.La companyia lleidatana ha aconseguit doblar la facturació en els darrers tres anys i compta amb una plantilla que ha anat creixent fins a situar-se actualment en els 67 treballadors. A més de la seu que té a Vila-sana, també compta des de fa cinc anys amb una filial als Estats Units, Arcusin Corp, amb plantilla pròpia i una important xarxa de distribució.Josep Ramon Pons, que ja acumula més de 40 anys de carrera professional a Arcusin, seguirà a la companyia i ara també com a membre del consell assessor.