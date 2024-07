El PIB de Lleida tornarà a créixer enguany per sobre de la zona euro

L’economia de Lleida, igual com el conjunt de Catalunya, tornarà a créixer aquest any clarament per sobre de la zona euro. En concret, les estimacions de l’augment del Producte Interior Brut (PIB) se situen per sobre del 2%, segons va explicar ahir a Lleida l’economista de la Cambra de Comerç de Barcelona i directora de la Memòria Econòmica del 2023, Carme Poveda. Tot això d’acord amb la marxa de les dades econòmiques del primer semestre de l’any, però deixant clar que existeixen alguns riscos. D’una banda els de caràcter geopolític i, de l’altra, la possibilitat que l’esperada rebaixa de tipus d’interès per part del Banc Central Europeu (BCE) sigui més lenta que no es preveia. Així ho va explicar a la Cambra de Comerç davant d’un nombrós nombre d’empresaris de Lleida en la presentació dels resultats de la Memòria referits a la demarcació. Com va publicar SEGRE el 30 de juny passat, Lleida va liderar l’any passat el creixement econòmic a Catalunya, amb una taxa del 4%, la qual cosa suposa 1,1 punts percentuals per sobre de la mitjana. La recuperació postpandèmia de l’economia espanyola s’explica per la menor dependència del turisme estranger i el pes més gran del sector agroalimentari, característiques que fan que l’economia lleidatana sigui “més resilient”, en paraules de Poveda.

El president de la Cambra de Lleida, Jaume Saltó, va destacar el creixement de les exportacions i de sectors com el turisme, la construcció i la indústria, si bé l’agricultura “s’ha frenat una mica” a causa de la sequera. Pel que fa a reptes, va insistir en les necessitats de més sòl industrial a les comarques de Lleida, així com millores en la connectivitat digital i infraestructures hídriques per modernitzar i transformar el sector primari.Poveda va remarcar que en els primers cinc mesos del 2024, el nombre de turistes allotjats en establiments hotelers a Lleida ha crescut un 9,1% respecte al mateix període de l’any 2019 (i un 4,6% el 2023 respecte al 2022). Aquest creixement és més positiu que el 5,5% registrat en el conjunt de Catalunya. Els turistes estatals han augmentat un 7,2% (la taxa més gran de totes les demarcacions) respecte al mateix període del 2019, i els estrangers ho han fet un 16,7%.Per la seua part, l’investigador sènior de l’IRTA Joan Girona va destacar la necessitat d’apostar per la tecnificació del regadiu i que la tecnologia sigui de fàcil aplicació per afrontar els reptes del canvi climàtic.