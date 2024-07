Eina per calcular els costos en el sector avícola

El departament d’Acció Climàtica ha posat a l’abast del sector avícola una nova eina perquè les granges integrades puguin calcular els costos reals de producció. Consisteix en un full de càlcul “intuïtiu i fàcil d’utilitzar” que xifra aquests costos amb l’objectiu de donar “transparència” a la cadena alimentària perquè els ramaders puguin vendre per sobre d’aquest preu.

I és que malgrat que sobre el paper la llei de la cadena alimentària diu que s’ha de pagar als productors per sobre del cost, la realitat és que fins ara era difícil calcular amb precisió aquest cost real de producció.

A Catalunya hi ha prop d’un miler de granges d’aus de corral, de les quals el 95 per cent estan integrades.El director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, va destacar que es tracta d’una eina “consensuada” entre els ramaders integrats i les empreses integradores per fer un millor control de la llei de la cadena alimentària.L’eina s’inspira en el mateix model que es va desenvolupar per al boví de llet.

Projecte d’intel·ligència artificial amb participació lleidatana

■ El ministeri d’Agricultura i la Comissió Europea participaran en el projecte europeu més gran d’intel·ligència artificial i robòtica aplicat al sector agroalimentari, AgriFoodTEF. El node satèl·lit espanyol compta amb un pressupost de cinc milions d’euros, finançats a parts iguals pel ministeri i la Comissió Europea. A través de les infraestructures de la Universitat de Lleida, Agrotecnio, el Centre d’Estudis Porcins i els del parc Agrobiotech de Lleida, s’orientarà principalment al sector porcí, la fructicultura i els espais de dades agroalimentàries.