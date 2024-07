El porcí demana més temps per adaptar-se a les normes de benestar

Asaja i COAG han sol·licitat al ministeri d’Agricultura una pròrroga de tres anys addicionals (fins al 9 de gener del 2028) per a l’entrada en vigor del reial decret que estableix noves exigències de benestar animal per a les explotacions de porcí espanyoles.

Les organitzacions agràries van explicar ahir en un comunicat que la pròrroga permetria una adaptació “gradual i ordenada”, que no provoqués una “dràstica” caiguda de la producció; també facilitaria una alineació més gran amb la normativa europea, i un pla coordinat d’implementació entre el ministeri, comunitats autònomes i productors.Els seus càlculs recullen un sobrecost per sobre dels 300.000 euros per adaptar les granges a la reducció de densitats per metre quadrat que, en el cas de voler-ne ampliar la superfície per mantenir el nivell de producció, superarien els 500.000 euros. En aquest sentit, COAG i Asaja reclamen també ajuts específics per facilitar la transició cap a les noves normatives. A més, es queixen que els ramaders s’enfronten a dificultats significatives per poder obtenir les autoritzacions necessàries per a l’ampliació de les granges i es queixen que les regulacions actuals i les restriccions administratives compliquen el procés d’expansió, limitant la capacitat de les explotacions per complir les normatives.