L'IPC anual a les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran es manté al 3,7%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) interanual a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran s'ha mantingut el mes de juny al 3,7%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). És una dècima més respecte la mitjana de Catalunya, que també es manté (3,6%). Així, omplir la cistella de la compra és un 4,5% més car que fa un any, mentre que l'habitatge i els combustibles s'han encarit un 5,3%. Si es compara amb el mes de maig, però, els preus pugen 7 dècimes, una crescuda que lidera el sector de l'oci i cultura (2,7%), restaurants i hotels (1,7%) i habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (0,6%). Per contra, cau el preu de la roba i calçat (-0,5%) i del transport (-0,4%).