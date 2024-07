Un de cada cinc residents a Lleida és pensionista, fins a arribar als 91.100

Pràcticament un de cada cinc habitants a la província de Lleida, en concret el 19,8 per cent de la població, era pensionista al tancament de l’any 2023, segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra es troba tres dècimes per sobre de la mitjana registrada en el conjunt de Catalunya, que va ser del 19,5%.

En concret, al tancament de l’any passat, hi havia a la demarcació 91.088 perceptors d’una pensió contributiva de la Seguretat Social, un 9,1 per cent més que el 2022. La Val d’Aran va ser el territori lleidatà on es va incrementar més el nombre de pensionistes, amb un 2,5 per cent. Això és sense tenir en compte el Solsonès, que va registrar un augment molt elevat, de l’11,9%, però en aquest cas cal tenir en compte que el repunt es va deure principalment a la incorporació de Biosca i Torà a la comarca. Aquest canvi territorial també va provocar que a la Segarra disminuís el nombre de pensionistes un 7,4 per cent després de la marxa de les dos poblacions.Amb tot, Aran, al costat de la Cerdanya, són les comarques catalanes que van registrar un menor nombre de pensionistes en relació amb la població empadronada (un 15,1% i un 14,5%, respectivament). Al contrari, les Garrigues es troba entre les que compten amb un nombre de pensionistes més elevat en relació amb el total d’habitants, amb un 25,1% del total. Al davant tan sols es troben el Berguedà (27,7%), el Ripollès (27,3%), la Terra Alta (27,1%) i el Lluçanès (26,3%).L’assignació mitjana en el conjunt de la demarcació es va situar durant l’any passat en 1.213 euros, un 1,52 per cent més que l’any anterior, segons el balanç d’Idescat.

La pensió mitjana a Lleida és de 1.350 euros entre els homes i de 1.074 entre les dones

En el cas dels homes, la mitjana percebuda en concepte de pensions va ser de 1.350 euros i en el de les dones és de 1.074 euros, la qual cosa representa una diferència de 276 euros. En aquest cas cal tenir en compte que elles solen cobrar un elevat percentatge de prestacions per viudetat, que són clarament inferiors a les de jubilació. Amb tot, el gruix de les pensions que es van abonar durant l’any passat a la demarcació van ser per jubilació, gairebé el 60% del total, seguides de les de viudetat, que van representar el 23,3 per cent.En el conjunt de Catalunya la pensió mitjana es va situar en els 1.347 euros, un 0,9% més que l’any anterior.

Fins a 51.400 pensions no arriben ni al salari mínim

L’import que cobrarà una persona quan arribaa retirar-se del món laboral actiu depèn del salari que hagi percebut en els últims anys. La província de Lleida compta amb uns sous de 21.565 euros anuals, per sota tant de la mitjana catalana (25.514 euros) com espanyola (22.781). La conseqüència és que els més grans de la demarcació també tenen uns ingressos clarament inferiors. Dels 90.264 lleidatans que tenen pensions contributives, només 3.616 estan cobrant en aquests moments la prestació màxima, és a dir, el quatre per cent. Estem parlant que cobren 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals. Paral·lelament, 51.377 tenen una “nòmina” mensual que no arriba ni al salari mínim interprofessional, segons les dades de la Seguretat Social a data 1 d’abril. Són ingressos que no arriben a 15.876 euros anuals distribuïts en un total de catorze pagues de 1.134 euros.