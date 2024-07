UP alerta que la producció de pera és clarament inferior a la prevista

Les previsions oficials de producció de pera s’han quedat molt per sobre de la realitat, segons aprecien els agricultors a les seues finques en l’arrancada de la recol·lecció de les primeres varietats. Així ho va explicar ahir el responsable del sector de la fruita d’Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, en l’inici de la recollida de les primeres peres llimoneres. És una varietat tradicional a les comarques de Lleida i que anys enrere tenia en l’exportació pràcticament el seu únic mercat i que a poc a poc ha anat guanyant espai a les botigues i supermercats del mercat interior.

Afrucat i la conselleria d’Acció Climàtica havien previst una caiguda de la producció d’un 15%, però Gardeñes estima que la reducció podrà ser d’un 30% i fins i tot un 40%, en funció de les finques. “Els companys que estan collint ercolini també aprecien que la previsió oficial (d’una reducció de collita del 27%) queda curta”, va afegir. A més, avança que en la varietat conference, la reina per superfície a les comarques lleidatanes, “pràcticament el cent per cent de les finques tindran una minva que rondarà el 50%”.

Un dels grans problemes de la campanya és la falta de mà d’obra disponible

El responsable de la fruita d’UP explica que els efectes de la sequera de l’any passat passen factura als arbres i es nota en els quilos produïts. La bona notícia és que la qualitat de la fruita és innegable i els calibres també ho són. Contrasta amb l’estiu passat, quan els regs insuficients es van traduir en calibres petits que en moltes ocasions no eren comercials o tot just ho aconseguien ser. Aquesta primavera i aquest estiu, la climatologia ha jugat en contra dels productors també, però en un altre sentit. D’una banda, per unes temperatures que no van arribar a remuntar en dates clau. De l’altra, pels efectes de la pedra, com el registrat fa poc més d’una setmana.En un context de baixa producció de pera que és la tònica general a tot Europa, els productors confien en un bon desenvolupament de les vendes. Jaume Gardeñes va insistir ahir que un dels grans problemes per als productors aquest any és la falta de mà d’obra disponible per cobrir les necessitats de les explotacions. És una preocupació recurrent però que s’agreuja any rere any i tot això malgrat existir un volum de persones que voldrien ocupar-se en la recollida de la fruita, però que els pagesos no poden contractar perquè no tenen permís de treball.