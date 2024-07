L'ICF finança amb un milió Nufri perquè adapti cultius a la sequera

L’Institut Català de Finances (ICF) ha arribat a un acord amb el grup lleidatà Nufri per finançar amb un milió d’euros una reconversió varietal al Pla d’Urgell amb l’objectiu que el centenar d’agricultors que tenen associats puguin adaptar els seus cultius a la sequera i la resta de conseqüències lligades al canvi climàtic.

Això permetrà al grup agroindustrial lleidatà substituir els arbres fruiters d’una de les seues finques per una altra varietat amb menys necessitat hídriques i més adaptada a les altes temperatures. Nufri porta treballant en la reconversió varietal de les seues finques des de l’any 2022 amb l’objectiu d’aconseguir donar impuls a un nou model de cultius més eficient i adaptat als canvis en els gustos dels consumidors. La inversió finançada per l’entitat pública permetrà completar la tercera de les sis fases d’aquest procés.Aquesta és la primera vegada que la banca pública de la Generalitat aprova una operació per impulsar la transformació de cultius amb l’objectiu d’adaptar-los a l’escassetat d’aigua, les altes temperatures i les noves condicions climàtiques. Atès que la nova varietat d’arbres no entrarà en plena producció fins al cinquè any i amb l’objectiu de facilitar aquesta reconversió, l’ICF ha ofert a l’empresa un període de carència de quatre anys durant el qual l’empresa estarà exempta de reemborsar el préstec i només haurà de pagar els interessos.El director de producció i comerç del grup Nufri, Ignasi Argilés, va destacar que “les condicions climàtiques actuals són ben diferents de les de fa una dècada” i això fa que el sector s’hagi d’adaptar a aquestes noves circumstàncies per continuar produint, alhora que va destacar que les condicions que presta l’ICF ajudaran a generar “una nova finestra d’oportunitats”.Per la seua part, la delegada de l’Institut de Finances, Vanessa Servera, va afirmar que “això no s’acaba aquí, farem esforços per donar suport a tots aquells agricultors catalans que vulguin posar en marxa un canvi de model per fer front al canvi climàtic de la manera més eficaç i eficient possible i, per això, ens comprometem a estudiar totes les operacions de reconversions varietals que ens arribin”. Així es va pronunciar ahir durant una visita a un dels cultius on Nufri està implementant aquesta reconversió.