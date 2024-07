El preu de la llum es dispara amb la primera onada de calor

El mercat a l’engròs elèctric, el denominat pool, tornarà a superar la cota dels 100 euros per megawatt hora (MWh) avui, assolint així uns nivells que no es veien des de principis d’any, impulsat per la primera onada de calor de l’estiu.

En concret, la mitjana per a la jornada del pool serà de 101,37 euros/MWh, amb un màxim de 138,23 euros/MWh, entre les 21.00 i les 22.00 hores, i un mínim de 79,21 euros/ MWh, entre les 15.00 i 16.00 hores, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). D’aquesta manera, el preu del mercat a l’engròs superarà avui la cota dels 100 euros/ MWh per primera vegada des del passat 9 de gener, quan va registrar els 113,83 euros/MWh.

L’onada de calor, la primera amb intensitat d’aquest estiu, deixarà així uns preus especialment alts tenint en compte el comportament del mercat elèctric en aquest 2024, en el que a l’abril es van arribar a registrar els primers preus negatius de la història en el pool a causa de la presència majoritària de les renovables -solar, eòlica i hidràulica- en la generació, que han portat en molts moments a desplomar-se els preus. En concret, l’abril es va tancar com el mes amb el preu de l’electricitat més baix de la història des que es va posar en marxa el mercat a l’engròs, amb una mitjana de 13,67 euros/MWh.

Avui dijous està previst l’inici de la primera onada de calor d’aquest estiu, que n’arribarà al seu cim divendres 19 de juliol, quan les màximes superaran els 40 graus centígrads en gran part de l’Estat i arribaran als 44è centígrads en zones de la vall del Guadalquivir, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).