Acció Climàtica amplia en 65 milions d'euros la línia d'ajuts per adquirir vehicles elèctrics i instal·lar punts de càrrega

El departament d'Acció Climàtica ha anunciat una ampliació de 65 milions d'euros en la línia d'ajuts per a la mobilitat elèctrica MOVES III. Aquesta iniciativa, dissenyada per subvencionar l'adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de càrrega, augmenta el pressupost total del programa a 299 milions d'euros. L'objectiu és cobrir totes les sol·licituds rebudes, que ja superaven l'import disponible, i obrir la porta a noves peticions. Es tracta de la quarta ampliació del programa, que va començar amb una dotació inicial de 65 milions d'euros finançats pels fons europeus Next Generation. A més, el termini per presentar les peticions d'ajut s'ha estès fins al 31 de desembre de 2024.

Més de 47.800 sol·licituds rebudes

Segons un comunicat d'Acció Climàtica, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha rebut fins ara més de 47.800 sol·licituds: 30.500 per a la renovació de vehicles i 17.300 per a la instal·lació de punts de recàrrega, sumant un import total de 219 milions d'euros.

Requisits d'admissió

L'ampliació del pressupost no modifica els requisits per a sol·licitar els ajuts. Les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris o administracions sense activitat econòmica que hagin adquirit un vehicle inclòs en el programa, o que hagin instal·lat un punt de càrrega, poden sol·licitar els ajuts. També hi poden accedir les persones jurídiques i la resta d'administracions.

Subvencions per a vehicles d'energia alternativa

Els ajuts per a l'adquisició de vehicles d'energia alternativa per a persones físiques i autònoms varien segons el tipus de vehicle:

Motos: Ajuts de fins a 1.100 euros.

Ajuts de fins a 1.100 euros. Furgonetes amb desballestament d'un altre vehicle: Ajuts de fins a 9.000 euros.

Ajuts de fins a 9.000 euros. Turismes amb més de 90 km d'autonomia: Ajuts de 4.500 euros, que poden augmentar fins a 7.000 euros si es desballesta un vehicle vell.

Finançament per a la instal·lació de Punts de Càrrega

Els ajuts també cobreixen la instal·lació de punts de càrrega, tant públics com privats, ubicats en àrees residencials, zones d'estacionament, via pública o xarxa viària. Com a novetat, les comunitats de veïns poden optar per instal·lar punts de recàrrega en aparcaments comunitaris privats.

Les subvencions cobreixen entre el 30% i el 80% de la despesa elegible, amb un màxim de 800.000 euros per expedient i de 5.000 euros per a persones físiques. Això inclou els costos del punt de recàrrega i els treballs associats, com l'obra civil o els sistemes de gestió, control i seguretat.

Terminis i execució

El termini per a presentar sol·licituds s'ha estès fins al 31 de desembre de 2024. Una vegada atorgat l'ajut, hi ha un període màxim de dotze mesos per executar i justificar l'actuació.

Amb aquesta ampliació, Acció Climàtica reafirma el seu compromís amb la mobilitat sostenible, facilitant l'accés a vehicles elèctrics i infraestructures de recàrrega per a un futur més verd i eficient.