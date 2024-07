Facua denuncia pujades il·legals en marques blanques d’oli d’oliva

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

Facua-Consumidores en Acción ha presentat una nova denúncia a la Dirección General de Consumo, alertant sobre increments de preus paral·lels a les marques blanques d’oli d’oliva de vuit grans cadenes de supermercats. Aquestes pujades apunten a possibles augments il·legals en els seus marges de benefici.

Denúncia a vuit grans cadenes

Según Rubén Sánchez, secretari general de Facua, la denúncia interposada aquest dimarts es dirigeix contra Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl i Mercadona. En resposta, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha enviat un segon requeriment d’informació a aquestes cadenes per investigar si les pujades de preus estan vinculades a augments de marges prohibits pel real decret-llei que estableix la rebaixa de l’IVA.

Monitoratge de preus d’oli d’oliva

Des de desembre de 2022, Facua monitora mensualment els preus de l’oli d’oliva, incrementant la freqüència de les seues anàlisis diàriament des de juliol. Els resultats indiquen que quan una cadena modifica el preu de la seua marca d’oli d’oliva, les altres solen igualar o ajustar els seus preus en uns quants cèntims per litre.

Exemples recents de pujades de preus

El 15 de juliol, Mercadona va fixar el preu del seu oli d’oliva verge extra en 8,95 euros per litre. Dos dies després, Alcampo i Hipercor van ajustar els seus preus per igualar-lo, seguits per Eroski, Carrefour i Dia en dies posteriors, amb preus molt similars.

Malgrat una recent baixada de preus, Facua ha assenyalat que aquestes cadenes han aplicat pujades paral·leles de manera contínua. En agost de 2023, Alcampo, Aldi i Lidl van incrementar els seus preus de 6,45 a 8,49 euros per litre, seguits per Mercadona i altres cadenes al setembre.

Possibles irregularitats en la fixació de preus

Facua ha obtingut dades que suggereixen l’existència d’irregularitats en la fixació de preus per part d’aquestes cadenes. L’organització recorda que la rebaixa de l’IVA prohibeix qualsevol increment de marges des de gener de 2023. Les competències sancionadores corresponen al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, i a les autoritats autonòmiques de protecció al consumidor.

Marc legal i sancions

L’article 72 del Reial Decret-llei 20/2022 estableix que la reducció de l’IVA ha de beneficiar íntegrament el consumidor. Qualsevol increment de marges violaria aquest decret i constituiria una infracció en matèria de defensa dels consumidors, com estipula l’article 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007.

Falta de resposta de la CNMC i el Ministeri d’Agricultura

Facua va interposar una primera denúncia el novembre passat davant de la CNMC per preus idèntics en olis d’oliva de diferents cadenes. Nou mesos després, la CNMC encara no ha respost. Ara, Consum ha traslladat la nova denúncia a la CNMC per aclarir possibles distorsions al mercat. Facua també critica la falta d’anàlisis públiques del Ministeri d’Agricultura sobre l’evolució dels preus i marges de l’oli d’oliva des de l’entrada en vigor de la mesura.

Facua continua la seua lluita contra les pujades il·legals de marges en els preus de l’oli d’oliva, buscant protegir els drets dels consumidors i garantir la transparència en el mercat.