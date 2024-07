L'IPC es modera al juliol al 2,8% al baixar la llum i els aliments

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus van pujar al juliol un 2,8% a Espanya en comparació amb el mateix mes de l’any passat, sis dècimes menys que al juny (3,4%), gràcies a l’abaratiment dels preus de l’electricitat i els aliments. D’acord amn l’avenç de l’índex de preus de consum (IPC) publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el preu de l’electricitat va baixar al juliol més que el mateix mes del 2023 i els aliments es van abaratir quan l’any passat s’encarien. També va contribuir a moderar la inflació el preu del lleure i la cultura, que va pujar menys que el 2023.

En cas de confirmar-se aquestes dades el proper dia 13 d’agost, la inflació encadenaria dos mesos consecutius a la baixa després del repunt experimentat a la primavera, que la va portar al 3,6% al maig.Per la seua part, la inflació subjacent, que no té en compte l’energia ni els aliments no elaborats per ser els components més volàtils, també va baixar fins al 2,8%, dos dècimes menys que al juny.

UGT va celebrar el camí de moderació en el ritme de creixement dels preus, però va reclamar una baixada “més intensa” en aquells productes que lideren el nucli inflacionista aprofitant “els amplis marges sobre beneficis del teixit empresarial”.