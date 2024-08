COAG demana de reduir l’edat de jubilació en el camp a causa de les condicions penoses i perilloses del treball

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

COAG sol·licitarà la reducció de l’edat de jubilació al sector a causa de les condicions penoses i perilloses de la feina al camp després de l’acord assolit el 31 de juliol a la Taula de Diàleg Social de la Seguretat Social amb l’organitzacions empresarials i sindicals, segons informa en un comunicat

En concret, considera que és "essencial" reconèixer oficialment la penosidad, perillositat i/o toxicitat de les tasques agràries per garantir que els treballadors del sector del camp rebin el reconeixement i les compensacions socials adequades.

Per assolir aquest objectiu, COAG presentarà la sol·licitud pertinent en la qual argumentarà la necessitat d’aquesta declaració, aportarà estudis i dades que justifiquin les situacions descrites.

L’organització agrària ha lamentat "profundament", que malgrat ser un sector estratègic i representar un nombre significatiu de treballadors del sector agrari, no hagin estat consultats, ni tinguts en compte en les negociacions que han conduït a aquest acord social.

COAG ha subratllat que aquesta exclusió suposa no tenir en consideració les necessitats i realitats del sector agrari.

D’aquesta forma, l’organització agrària ha avançat la seua intenció d’utilitzar el procediment establert en l’Articulo 10 del Reial Decret 1698/2011 de 18 de novembre per sol·licitar la declaració de penositat, perillositat i/o toxicitat del treball agrari a Espanya.

"Entenent el treball agrari com a fonamental per a l’economia i benestar del país, aquest es realitza sota condicions que exigeixen un esforç fisc molt elevat, condicions climatològiques extremes i en ambients que presenten un reg per a la salut", ha assenyalat.

Així, precisa que aquestes característiques van des de l’exposició prolongada al sol i temperatures extremes, el maneig de maquinària pesada o la manipulació de productes químics, fent que les tasques en el camp siguin especialment penoses, perilloses i/o tòxiques segons els casos.

No obstant, l’organització agrària ha reconegut que l’acord assolit aquesta setmana suposa "importants millores" en aspectes com la jubilació activa.