Lleida tindrà la tercera campanya d'oli marcada per la baixa collita

Els productors d’oli d’oliva de Lleida s’encaminen a la tercera campanya marcada per la sequera, que tornarà a minvar la producció tret de les finques que compten amb reg de suport. Així ho va explicar ahir el president de la Denominació d’Origen Les Garrigues, Enric Dalmau, que calcula que el sector, en el millor dels casos, repetirà els volums de producció de la campanya actual. La conselleria d’Acció Climàtica estima la producció d’aquesta campanya 2023-2024 en 8.667 tones, molt per sota de les 10.009 de la temporada 2021-2022.

Els oleïcultors confiaven en una bona collita perquè la meteorologia va ser l’òptima fins al mes de maig passat, recorda Dalmau. Però a partir d’aquell moment les temperatures van començar a pujar mentre les pluges no arribaven a les finques de les zones d’oliverars tant de Lleida com de Tarragona, explica. En el moment de la floració, la calor va fer caure moltes flors a terra i amb això s’arruïnava la collita d’àmplies zones. Si plogués en aquests moments, la recuperació de collita seria mínima, però seria especialment important per a les oliveres, que pateixen tres anys d’estrès hídric.Les últimes xifres oficials de la conselleria d’Acció Climàtica xifren en 25.688 les hectàrees d’oliveres de secà en producció a les comarques de Lleida. A més, n’hi ha 9.221 més en sistema de regadiu. En aquests moments, les firmes de la denominació d’origen amb prou feines tenen estoc per enllaçar l’actual campanya amb la vinent, que començarà al novembre amb l’inici de la recollida de les primeres olives. En l’actual s’han reduït les exportacions perquè les empreses han primat proveir els clients del mercat interior.

La normalització de la collita a Andalusia portarà previsiblement a una baixada dels preus

Mentre que a Lleida i Tarragona la pròxima campanya s’anuncia molt curta, a Andalusia, principal zona productora del món, la situació és diametralment oposada. Les pluges caigudes en aquesta comunitat permetran que recuperi potencial productiu. Aquesta situació de segur que repercutirà en els preus, que havien assolit cotes històricament altes. Com va publicar SEGRE, el ministeri d’Agricultura preveu que els preus se situïn per sota dels alts nivells de l’actual campanya. El Govern central va eliminar de forma temporal l’IVA per a l’oli d’oliva el passat 1 de juliol dins de les mesures contra la inflació davant de l’elevat preu que ha assolit durant els últims mesos.