El preu de la llum es dispara aquest mes per les constants onades de calor

Les constants onades de calor a la Península estan provocant més consum d’energia i, amb això, que pugi el preu del rebut de la llum dels consumidors. Si ja el mes de juliol va acabar com el segon del que portem d’any amb la llum més cara només darrere del gener, a això cal afegir-hi que l’agost sembla no donar treva.

Per aquesta raó, per avui dimarts, el preu mitjà de la llum al mercat a l’engròs se situarà en els 106,37 euros per megawatt hora (euros/MWh). D’aquesta forma, el preu de l’electricitat tornarà a pujar un 0,53% (0,56 euros) en comparació amb la tarifa registrada ahir dilluns, situada en els 105,81 euros. Així ho reflecteixen les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE), cosa que afectarà els consumidors amb tarifa regulada (PVPC) o indexada dins del mercat lliure.

L’hora més barata de llum serà de 16 a 17 hores, en què el preu del pool marca 80,05 euros el megawatt/hora (MWh). Després d’aquesta, les següents millors franges per fer consum d’electricitat serà de 15 a 16 i de 17 a 18 hores, amb un preu de 81,39 i 84,5 euros/MWh respectivament. Al contrari, el preu màxim de llum es donarà entre les 21 i les 22 hores, en què tindrà un cost de 130,48 euros/MWh.

Per la seua part, l’OPEP va ajustar ahir lleugerament a la baixa els seus pronòstics sobre el creixement anual de la demanda mundial de petroli el 2024 i 2025, a l’estimar-los en un 2,07 i un 1,71%, respectivament, degut sobretot a la desacceleració del consum a la Xina. Aquest any el planeta cremarà una mitjana de 104,32 milions de barrils diaris (mbd) de cru, 2,1 mbd més que el 2023, i 135.000 barrils diaris menys que el vaticinat fa un mes per l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP). A més, el document publicat ahir redueix a 200.000 barrils, fins a 106,11 milions de barrils diaris, el seu anterior càlcul sobre el consum petrolífer el 2025. Ahir, el preu del barril de petroli Brent va assolir el seu nivell més alt des de principis d’aquest mes al superar el llindar dels 80 dòlars davant de les tensions al Pròxim Orient i la guerra entre Ucraïna i Rússia.