Els preus es moderen a Lleida i la inflació baixa al 2,9% al juliol

L’índex de preus de consum (IPC) ha caigut fins al 2,9% el mes de juliol a la província de Lleida, xifra que coincideix amb la caiguda de la inflació a Catalunya. En el cas de les comarques de Ponent són 8 dècimes menys respecte al mes de juny, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’evolució es deu, bàsicament, a la moderació dels preus de l’habitatge, l’electricitat i altres combustibles, que cauen 2,4 punts respecte al juny situant-se en un 2,9%, així com els de l’alimentació, que descendeixen al 3,2%, un punt i tres dècimes menys que el mes anterior. Al contrari, pugen els preus de la roba i el calçat fins al 6,4% (2,1 punts), però també descendeix el preu del lleure i la cultura fins a situar-se en un 1,9%.D’aquesta manera, en general, tots els preus han caigut al juliol menys els de la roba i el calçat, i els mobles, articles de la casa i per al manteniment del domicili, que han pujat 3 dècimes.L’IPC a Catalunya ha baixat fins al 2,9% al juliol respecte a un any abans, set dècimes menys que al juny (3,6%), i la taxa intermensual cau un 0,4%, segons l’INE. Els preus que més han pujat a Catalunya respecte al mateix mes d’un any abans han estat els hotels, cafès i restaurants (4,3%); altres béns i serveis (4,1%); les begudes alcohòliques i el tabac (3,5%), i l’ensenyament (3,3%).Creixen en menor mesura els aliments i begudes no alcohòliques (3,1%); habitatge (3%); transport (2,8%); medicina (1,9%); lleure i cultura (1,7%), vestit i calçat (0,8%), i articles per a la llar (0,7%) i baixa dos dècimes el preu de les comunicacions (-0,2%).D’altra banda, la inflació s’ha moderat al juliol en el conjunt de l’Estat fins al 2,8% interanual, sis dècimes menys que al juny, per l’abaratiment de l’electricitat, mentre que la inflació dels aliments es retalla 1,1 punts, fins al 3,1%, la menor taxa en gairebé tres anys.L’INE confirma així la dada d’inflació avançada fa dos setmanes, així com el de la inflació subjacent (sense energia ni aliments frescos), que s’ha moderat dos dècimes i es va situar en el 2,8%, la taxa més baixa des del gener del 2022.En l’evolució del preu dels aliments influeix especialment la baixada dels preus de la fruita i dels olis i greixos, davant la pujada el juliol de l’any anterior, i coincideix amb l’eliminació de l’IVA de l’oli d’oliva des de l’1 de juliol. Tanmateix, l’oli d’oliva continua sent el producte que acumula una pujada més marcada en els últims dotze mesos, un 38% respecte al juliol de l’any passat.

UGT de Catalunya va demanar ahir “continuar impulsant el creixement salarial” i incentivar polítiques que moderin els preus de productes de primera necessitat, com l’habitatge i l’alimentació.

Així va reaccionar en un comunicat a les dades d’aquest dimarts de l’Índex de Preus de Consum (IPC), que a Catalunya va baixar fins al 2,9% al juliol, set dècimes menys respecte al mes de juny (3,6%).El sindicat també aposta per “eliminar la pobresa laboral” amb un Salari Mínim de Referència Català (SMRC) de 1.372 euros mensuals, la qual cosa equival al 60 per cent del salari mitjà.Per la seua part, CCOO de Catalunya va valorar que la caiguda de l’IPC crea un “escenari idoni” per apujar els sous dels treballadors. Així, el sindicat va assenyalar que la millora dels salaris permetria “aprofundir en el procés de recuperació de poder adquisitiu sense riscos de generar tensions inflacionistes”.Des de Madrid, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va destacar la baixada “molt significativa” de l’IPC al juliol, fins al 2,8%, la qual cosa, segons el seu parer, reflecteix l’existència d’“una economia que creix i una inflació que es modera i es redueix”.En un comunicat, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va celebrar el descens de la inflació i la bona evolució de l’economia, que “estan contribuint a millorar el poder adquisitiu de les famílies”.CCOO va celebrar la reducció de l’IPC del mes de juliol, però va instar el Govern central a actuar davant l’encariment de l’habitatge. Així mateix, UGT va demanar “continuar fent esforços” per reduir els preus, ja que tenen “un efecte decisiu sobre el consum de les famílies, especialment d’aquelles més vulnerables”.