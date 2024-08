Baixen els termòmetres 10 ºC i les pluges remeten a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tempestes de la matinada de dimarts i ahir al matí han permès deixar enrere l’onada de calor dels últims dies, obrint la porta a un període menys exigent quant a temperatures. Un front de pluges ha escombrat el territori i els termòmetres han baixat més de 10ºC en gran part d’aquest. Val a assenyalar que les pluges començaran avui a remetre, amb el Solsonès com l’única comarca que seguirà avui en grau de perill moderat per temps inestable, segons el Meteocat.

Així, durant el dia d’ahir es van registrar intenses pluges al Pirineu i el Prepirineu, que van deixar més de 10 litres per metre quadrat a l’Alt Urgell, Solsona i el Sobirà. A la Seu d’Urgell, Solsona i Oliana van caure uns 10 litres per metre quadrat, mentre que a l’estació automàtica de Certascan, a 2.400 metres d’altitud, es van superar els 16. Per la seua part, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha intensificat aquests dies la vigilància en barrancs al Pirineu i el Prepirineu davant de possibles avingudes sobtades importants de caràcter local. Quant als termòmetres, la màxima d’ahir a Sort va ser de 24,3 ºC, gairebé 13 graus menys que els registrats dimarts, mentre que a la capital de la demarcació, que dimarts va fregar els 40 ºC, la màxima va ser ahir de 27,4. A l’alta muntanya, el pic de Salòria, a l’Alt Urgell, i l’estació de Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, va ser on es van registrar ahir les temperatures més baixes de Catalunya, amb 5,9ºC i 6,4ºC, respectivament. Així les coses, els Bombers han atès aquests dies una desena d’avisos pels efectes de les pluges, la majoria per caiguda d’arbres i branques, mentre que no s’ha registrat cap afectació personal.