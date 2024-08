El litre de gasolina baixa per cinquena setmana consecutiva

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu dels carburants a l’Estat ha encadenat aquesta setmana la cinquena caiguda consecutiva, amb un abaratiment de fins al 0,95%, i ha tocat nous mínims per a aquest estiu coincidint amb el pont d’agost.

Segons les dades del Butlletí Petroler de la UE recopilades setmanalment fins al passat 12 d’agost, el preu mitjà del litre de gasoil s’ha situat en els 1,459 euros, caient un 0,95% respecte als 1,473 euros de fa una setmana, per retrocedir a nivells de mitjans de juny després de quatre setmanes de baixades.Per la seua part, el preu mitjà del litre de gasolina s’ha abaratit aquesta setmana un 0,87% respecte a la passada setmana, per caure fins als 1,589 euros, el seu nivell més baix des de mitjans de febrer, i suma cinc setmanes de descensos.Aquestes caigudes en els preus dels carburants es produeixen en plenes vacances d’agost i coincidint amb el pont de la Verge de l’Assumpció, l’època de l’any en la qual un major nombre de desplaçaments per les carreteres es registra, amb uns 8,3 milions de moviments.El preu mitjà d’ambdós carburants va arrancar el 2024 registrant les primeres pujades en tres mesos, després d’acumular un descens després d’un altre des de finals de setembre del 2023, que el va portar a acomiadar l’any passat a nivells mínims de l’exercici, sumant un abaratiment de gairebé el 15 per cent en el cas de la gasolina i de més del 13 per cent per al dièsel.Des de començament d’any, el litre de gasoil s’ha abaratit un 2,27% respecte dels 1,493 euros de cost mitjana en l’última setmana del 2023, mentre que la gasolina acumula una pujada del voltant del 3,7% respecte del preu d’1,532 euros per litre a l’acomiadar l’any passat.Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de gasolina té un cost d’uns 87,39 euros, uns 5,67 euros menys que en les mateixes dates de l’any passat. Per als vehicles de dièsel, omplir un dipòsit suposa gastar 80,24 euros, uns 6,99 euros menys que l’agost del 2023.