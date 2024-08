Les famílies gasten un 5,6% més a comprar aliments

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les llars espanyoles van mantenir el seu volum de compres en els últims dotze mesos (fins al juny), amb un lleuger increment del 0,1%, però van desemborsar un 5,6% més per aconseguir aquesta cistella de la compra. Així es desprèn de les dades del plafó de consum L’alimentació mes a mes corresponent al juny del 2024 del ministeri d’Agricultura, en el qual es detalla que el preu mitjà va augmentar un 5,5% respecte a l’anterior any mòbil. En concret, en aquells últims dotze mesos van comprar 26.816,1 milions de quilos/litres per un valor de 82.717,3 milions d’euros.

El sector carni va guanyar presència a les cistelles d’alimentació de les llars incorporant un 3,5% més de volum i un 7,4% més de despesa.Aquest augment es va deure, sobretot, a la carn fresca i a la congelada, amb variacions del 4,9% i 9,4%, respectivament, mentre que va retrocedir un 0,9% la compra de carn transformada. La compra de productes de la pesca va ser menor en els dotze mesos analitzats (–1,8 %) però en canvi el seu desemborsament va ser un 3,3% superiorD’altra banda, la llet líquida va disminuir la seua presència dins de les llars, un 2,3%, i una despesa que es va mantenir invariable, mentre que va augmentar el consum de derivats lactis va ser d’un 0,8% en volum i un 4,7% en valor.Es va intensificar el consum d’ous, amb un creixement del 4,4% en volum i del 6% en valor. El consum de pa, en canvi, va disminuir un 2,8% durant els últims dotze mesos fins al passat juny i la factura es va reduir un 1,6%. Les llars van adquirir un 2,8% menys de litres d’oli, especialment d’oliva, ja que el seu volum va caure un 17,3% però, en canvi, la despesa en aquesta categoria va repuntar un 39%. A més, es van comprar un 2,1% menys de fruita fresca però la seua despesa es va elevar un 3,2%, destacant la pujada en l’adquisició de mandarines (10,3%), plàtan (5,5%), préssec (8,5%) o albercocs (21,8%). Va decréixer el consum de pera (-10,7%), poma (-2,6%) o meló (-12,3%), segons l’informe.