Lleida, única província catalana amb repunt de l'exportació al juny

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Lleida és l’única de tot Catalunya que ha experimentat un augment en les exportacions durant el mes de juny. En concret ha incrementat un 8,1 per cent i ha facturat per valor de 306,6 milions d’euros, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Economia.

En l’acumulat dels sis primers mesos de l’any, les vendes de productes lleidatans a l’exterior van arribar als 1.529,1 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 13,6 per cent.Els productes que més ha exportat Lleida al juny han estat el menjar i la beguda amb 217,7 milions d’euros. Després d’aquests, se situen els béns d’equipament amb 26,4 milions d’euros. En aquest cas, hi ha hagut una caiguda de l’exportació d’aquestes matèries ja que s’ha venut un 10% menys. L’alimentació i les begudes han anat a l’alça i s’ha exportat un 15,7% més.Des del gener, la facturació en vendes de productes d’alimentació, begudes i tabac de Lleida a l’estranger ascendeix a 979,5 milions d’euros, un 26,9% més. Els béns d’equipament van assolir els 158,9 milions d’euros, un 3,1% menys.

Les exportacions d’alimentació lleidatanes al primer semestre han crescut un 26,9 per cent

A Catalunya, les exportacions han baixat un 10,3% al juny respecte al mateix mes del 2023, fins 8.424,6 milions d’euros. Les dades trenquen amb dos mesos de creixement interanual. Pràcticament tots els sectors han experimentat un retrocés en les vendes a l’estranger, tret dels de productes energètics (+49,1 per cent) i matèries primeres (+5,8 per cent).Així, Lleida va ser l’única província catalana que va presentar una crescuda al juny, mentre que a Barcelona les vendes han disminuït a l’estranger un 12,6%, amb 6.449,3 milions d’euros; també han caigut a Girona, un 7,6%, fins 703,5 milions; i a Tarragona s’han moderat un 0,4%, fins als 965,2 milions d’euros.En el conjunt de l’Estat, el dèficit comercial ha baixat un 3,6% entre gener i juny d’aquest any respecte al mateix període de l’any passat, fins a arribar als 15.822 milions d’euros.Fins al juny, les exportacions de béns han assolit els 195.105,5 milions d’euros, la segona millor xifra de la sèrie històrica per al mateix període, malgrat que un 2,4% inferior a la registrada en els sis primers mesos del 2023. Per la seua part, les importacions han superat els 210.927 milions d’euros en la primera meitat de l’any, un 2,5% menys respecte al mateix període del 2023.