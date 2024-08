Obliguen una lleidatana a tornar 4.000 € al SEPE per faltar a la feina

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obligat una lleidatana a tornar més de 4.000 euros al Servei Públic d’Ocupació (SEPE) per haver faltat al treball de forma reiterada i sense justificació amb l’objectiu de ser acomiadada de forma disciplinària i poder accedir a la prestació. La sentència revoca la decisió presa pel Jutjat Social 1 de Lleida, que sí que va reconèixer aquest dret a la treballadora en considerar que desconeixia que les faltes injustificades al lloc de treball li negaven poder cobrar l’atur.

Tanmateix, el SEPE va recórrer al TSJC, que ara dona la raó a l’organisme estatal. Segons la sentència, que no és ferma i pot ser recorreguda al Suprem, l’empleada treballava de forma parcial en una empresa de neteja que l’havia amonestat en dos ocasions per una falta greu per faltar de forma injustificada a la feina. Segons l’empresa, l’agost del 2020 va faltar tres dies, a l’octubre, quatre i el gener de l’any següent, onze dies seguits. Aquesta última absència va provocar que l’empresa decidís enviar-li una carta d’acomiadament disciplinari. Llavors, el SEPE li va reconèixer el dret a percebre durant dos anys la prestació d’atur. Tanmateix, uns mesos després, quan ja estava cobrant l’atur, la Inspecció de Treball i Seguretat Social va emetre un informe concloent que la dona havia incorregut en frau de llei.

Segons aquest informe, i que avala en la sentència el TSJC, la treballadora “va buscar l’acomiadament de forma deliberada”. El tribunal assenyala que “va forçar un acomiadament disciplinari per ocultar la intenció de cessament voluntarial com a causa real de l’extinció del contracte, que no permet l’accés a la prestació d’atur.” Davant d’aquesta situació, la dona va presentar una demanda contra el SEPE que va ser estimada pel tribunal lleidatà, que ara ha estat revocada pel TSJC.

Tampoc no veu acreditat que aquestes absències fossin per problemes de salut, a l’assenyalar que no hi ha informes mèdics sobre això. En aquest cas, estima el recurs presentat per l’organisme d’ocupació i considera que va percebre de forma indeguda 4.059 euros en prestacions d’atur, que haurà de tornar en cas que la resolució judicial sigui ferma.