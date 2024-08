Aquesta és la marca que ha avançat Tesla per primera vegada al mercat de vehicles elèctrics a Europa

Supercarregadors de Tesla.Tesla / via Europa Press

La primera posició del rànquing de marques de vehicles elèctrics ha canviat, segons revela l’anàlisi de Jato Dynamics, que estudia 28 mercats europeus. Així, davant d’una caiguda del 16% de la fins ara líder del segment, la nord-americana Telsa, en primera posició al juliol es va assetjar el grup BMW, que encapçala així per primera vegada la classificació de vendes d’elèctrics, amb un augment interanual del 35%, fins les 14.869 unitats matriculades, davant de les 14.561 unitats de Tesla. La consultora assenyala que aquest va ser un acompliment sòlid de part del fabricant alemany en comparació amb Tesla. Si bé els Tesla Model Y i 3 continuen dominant el rànquing de vehicles elèctrics de bateria des de començament d’any, recentment han perdut terreny.

A BMW i Tesla els va seguir en el podi de les 10 marques més venudes de vehicles elèctric a Europa el mes de juliol Volkswagen, que va matricular 12.213 unitats. Després d’aquests es van col·locar Volvo (10.533), Audi (8.618), Mercedes Benz (8.365 unitats), Peugeot (6.361), Hyundai (6.291), Kia (6.034) i Renault (5.638).

Jato Dynamics explica en la seua anàlisi que la demanda de vehicles elèctrics va caure al juliol, i la seua participació de mercat va disminuir del 14,6% el juliol de 2023 al 13,5% el mes passat. Segons les dades de la consultora, el mes passat es van matricular 139.300 cotxes elèctrics nous, un 6% menys que el juliol de 2023. "La falta de claredat entorn dels incentius per als vehicles elèctrics (i el seu futur) continua sent una barrera per als consumidors que estan considerant un vehicle elèctric. Aquests factors, juntament amb el baix valor residual dels vehicles elèctrics, van contribuir a la disminució observada al juliol", explica l’analista global de Jato Dynamics, Felipe Muñoz.

Els suv en auge a Europa

Jato Dynamics també detalla que la demanda d’automòbils a Europa va augmentar un 2% el mes passat en comparació amb juliol de 2023 en registrar-se un total d’1,03 milions d’unitats en la regió, el que va elevar el nombre de matriculacions fins la data a gairebé 7,9 milions. El creixement va ser especialment destacat en Polònia (+19%), Portugal (+27%) i Eslovàquia (+12%). També hi va haver lleugers augments al Regne Unit (+3%), Itàlia (+5%) i Espanya (+5%). Al contrari, les matriculacions de vehicles van disminuir a Alemanya (-2%), França (-2%), Bèlgica (-7%), els Països Baixos (-4%) i Irlanda (-5%). No obstant, una dada que la consultora ha volgut destacar és que en els últims deu anys, és que els cotxes tipus SUV ('Sport Utility Vehicle') han anat guanyant popularitat.

Al juliol, van representar el 54% de totes les matriculacions de vehicles, un nou rècord per al segment, i el mes passat, es van matricular 554.000 SUV nous a Europa, un 6% més que el juliol de 2023. Com a resultat, el volum d’aquest tipus de vehicles des de començament d’any va assolir els 4,2 milions d’unitats, un augment del 5%. Mentre que Toyota, BMW, Mercedes i Geely Group van impulsar el creixement al segment SUV, Volkswagen Group va prendre la primera posició del rànquing, liderant el mercat per volum. El 26% dels SUV registrats van ser vehicles del Grup Volkswagen, seguit de Hyundai-Kia, amb el 12%, i Stellantis, amb l’11,5%.

Els C-SUV (models compactes) van veure la demanda més gran, registrant 210.600 unitats, un augment del 3%. El creixement en el segment també va ser impulsat pels B-SUV (models petits) amb un augment de volum del 14%, registrant 204.300 unitats.

Els E-SUV (models grans) van registrar 27.600 unitats i els F-SUV (models de luxe) van registrar 5.022 unitats, un augment del 23% i el 32% respectivament. Mentrestant, la demanda de D-SUV (SUV de mida mitjana) va caure un 7% al juliol, registrant 106.500 unitats. "Els consumidors a Europa ara tenen accés a més opcions que mai, i els SUV són una opció més còmoda i desitjable per a molts. Això, juntament amb la creixent disponibilitat de models assequibles, està ajudant als consumidors a realitzar el canvi dels segments tradicionals als SUV", indica Muñoz.

El Dacia Sandero és el cotxe més venut a Europa

El Dacia Sandero va ser el cotxe més sol·licitat al vell continent, amb 22.400 unitats venudes, un augment del 34% en termes interanuals. Això suposa més de 3.000 unitats més que el segon cotxe més venut, el Volkswagen T-Roc. Els 10 cotxes amb millor rendiment al juliol es componen de cinc SUV i cinc hatchbacks.

Al 'top 25' de models més venuts a Europa el mes de juliol el Volkswagen T-Cros (19.254 unitat; +5%), el Toyota C-HR (10.346 unitats; +42%), el BMW X1 (9.567; +33%) o el Toyota Yaris Cross (17.314; +47%) van obtenir bons resultats al juliol, destaca la consultora. En l’altre extrem del rànquing dels 25 models més venuts el juliol a Europa, els que van experimentar descensos van ser el Ford Puma (10.342; -25%), el Tesla Model Y (9.544; -16%) i el Volkswagen Golf (13.924; -13%).

El segon vehicle elèctric més venut a Europa durant el setè mes va ser el Volvo EX30, amb gairebé 6.600 matriculacions. MG, del seu costat, va registrar més de 4.000 unitats del MG3; Fiat va registrar 2.636 unitats del 600; BMW va registrar 2.302 unitats de l'i5; Renault va registrar 2.235 unitats del seu nou model Scenic; i Lexus va registrar 2.186 unitats del LBX.