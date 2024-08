La meitat dels aturats de Lleida porten més d'un any sense feina

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 8.032 lleidatans inscrits a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya com a aturats porten més d’un any fora del mercat laboral. Representen el 50,81 per cent de les 15.806 persones que busquen activament un contracte laboral. Aquesta taxa és molt superior a la registrada a l’Estat, on més d’1,1 milions d’aturats a Espanya, és a dir, el 38,5% del total d’aturats, es troben en aquesta situació, segons es desprèn de l’informe elaborat per Randstad Research, el centre d’estudis del grup Randstad. Aquesta xifra a Espanya representa 43.000 persones menys en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

El gruix dels aturats de llarga durada de les comarques de Lleida correspon al col·lectiu de majors de 45 anys, que en sumen 5.600, el 35,4 per cent del total. Uns altres 1.912 són lleidatans d’entre 30 i 44 anys, el 23,8 per cent. A mesura que descendeix l’edat dels aturats baixa el número. Són 318 en el col·lectiu de 25 a 29 anys, mentre que 178 tenen de 20 a 24 anys. Finalment, hi ha vint-i-quatre joves que no han arribat als 20 anys i que fa més de dotze mesos que busquen activament una feina.L’atur de llarga durada té nom de dona a Lleida, si tenim en compte que el pateixen 5.026 aturades (62,57 per cent del col·lectiu), davant 3.006 homes (37,42 per cent).L’informe de Randstad Research revela un augment a Espanya de 117.000 persones en el nombre d’aturats, elevant la xifra total a 2,98 milions, amb una taxa d’atur del 12,3 per cent. A més, la diferència en la taxa d’atur entre homes (11%) i dones (13,7%) s’ha reduït, assolint el seu nivell més baix en quatre anys.En el primer trimestre del 2024, s’ha observat una significativa millora en la taxa d’atur en diverses franges d’edat. La taxa més baixa s’ha registrat en el grup de 45 a 54 anys, en què ha caigut 1,1 punts, fins a situar-se en el 10%. A més, la taxa d’atur entre els menors de 25 anys també ha mostrat una disminució, reduint-se en vuit dècimes, fins a arribar al 27,7 per cent.D’aquesta manera, la població activa a Espanya es va elevar fins als 24,23 milions de persones en el primer trimestre del 2024, la qual cosa representa un increment interanual de 407.000 persones. Tanmateix, l’ocupació va registrar una caiguda de 140.000 persones, situant-se en 21,25 milions, 200.000 per sota del seu rècord històric.