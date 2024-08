El sector de la mediació d'assegurances a Lleida genera més de 62 M€ en primes el 2023

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades va generar l’any passat un volum de negoci de 62,38 milions d’euros en primes intermediades a les comarques lleidatanes. Representa un increment d’un 20,68% respecte a l’exercici anterior, quan es va situar en 51,69 milions. Així es desprèn de l’informe L’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC)que publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la conselleria d’Economia i Finances, elaborat amb la informació que faciliten corredors i agents d’assegurances vinculats inscrits a Catalunya.

El gruix de les assegurances que contracten els lleidatans en aquest sector corresponen al sector de no vida, que suposen gairebé el 95%, al superar els 59 milions. És la taxa més alta de tot Catalunya, que se situa en 89,63%. En el cas de les primes de vida, suposen 3,15 milions, amb un 5,06% del total, la meitat de la mitjana catalana. En el cas de les comarques lleidatanes, les corredories d’assegurances voregen els 57 milions, mentre que els corredors en representen 2,2.El fet que Lleida sigui una província amb un gran pes del sector primari explica que gairebé quatre de cada deu euros del sector de no vida provinguin de les assegurances agràries, amb 22,44 milions. Els segueixen les primes intermediades de vehicles, amb 15,44 milions per part dels conductors de la demarcació. Molt per darrere se situen l’assistència sanitària, que frega els 4,2 milions; els multirriestos de la llar, amb 3,9 milions: els multiriscos industrials amb 3,89; la responsabilitat civil en general, amb 2,83; els multiriscos de comerços, amb 1,79; i els multiriscos comunitaris amb 1,72.La nova producció d’assegurances l’any passat es va atansar als 16 milions d’euros i, de nou, els relacionats amb el camp van copar el gruix al superar els onze, molt per davant dels de vehicles amb dos. En total, l’informe de la Generalitat situa en 1,98 milions el resultat del sector abans d’impostos. Una vegada passats els comptes amb el fisc, es queda en 1,66 milions.En el conjunt de Catalunya, el sector va tancar l’exercici 2023 amb un volum de negoci de 816,10 milions d’euros en primes intermediades, un 18,86% menys que l’any anterior, dels quals 730 milions procedeixen del ram de no vida, que va créixer un 8,53% per sobre del total registrat durant l’exercici anterior.“La disminució de prop d’un 19 per cent respecte al volum total de cartera de l’any 2022 s’explica per la contractació d’assegurances col·lectives de prima única que aquell any, amb caràcter excepcional, es van fer derivades d’indemnitzacions per prejubilacions”, segons explica el subdirector d’Entitats Asseguradores i Mediadors de la Generalitat, Xavier Erbàs, a l’informe.