El gruix de l'oví de muntanya ja està vacunat contra la llengua blava

El gruix dels ramats d’oví de la muntanya ja estan vacunats contra la llengua blava, mentre que en el cas del boví s’aprecia més retard en les operacions. Així ho va afirmar ahir el president de la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrú (FCOC), Xavier Ribera, que va explicar les diferències per les diferents pautes de vacunació, encara que assegura que existeix un cert dèficit de dosis disponibles. En el cas de l’oví, s’administra una única dosi i la immunització és una realitat passats 40 dies. En boví s’apliquen dos dosis amb un interval de tres setmanes entre les dos. En ramats extensius que estan pasturant a la muntanya no és tan fàcil, explica, fer el procés amb la rapidesa que es pot donar en l’oví.

D’altra banda, el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va destacar ahir que els governs de Catalunya i Aragó han firmat un protocol conjunt per aclarir com actuar contra la llengua blava, per establir per exemple com es poden emprendre els moviments de caps de bestiar. Va destacar la importància del consens per a ramaders que treballen i comparteixen o estan en els límits de les mateixes muntanyes. Després dels primers focus declarats a l’Alt Urgell, els casos detectats a Lleida es van estendre a les comarques del Pallars Sobirà i el Solsonès, segons dades de la conselleria d’Agricultura, un mapa en el qual el ministeri inclou també ara la Val d’Aran. Els primers casos a Catalunya es van declarar a Girona i van portar la Generalitat a posar en marxa el pla de vacunacions. En el cas d’Aragó, el primer focus confirmat per part del departament de Luis Planas s’ubica a Montanui.

En aquest sentit, la llengua blava és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, i que pot afectar remugants domèstics i salvatges. En especial hi són susceptibles tant l’oví com el boví. No afecta les persones i per tant el consum de la carn i la llet és totalment segur. Hi pot haver des d’animals asimptomàtics fins a d’altres que acabin morint.