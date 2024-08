El dièsel cau al preu més baix en més d’un any i impulsa la moderació de la inflació

Publicat per efe

Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus dels carburants a Espanya van continuar caient en l’última setmana, en la qual el litre de gasoil es va pagar de mitjana a 1,437 euros, un 1,1 % menys, el seu nivell més baix des de fa més d’un any, la qual cosa ha contribuït a la recent moderació de la inflació.

El dièsel es va anotar així la seua sisena caiguda consecutiva, mentre que el preu mitjà de la gasolina va registrar el seu setè descens seguit en baixar un 1,14 %, fins als 1,565 euros, segons el Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE) publicat aquest dijous, amb dades d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 20 i el 26 d’agost.

D’acord amb l’històric elaborat per EFE, l’últim mes, la gasolina ha disminuït el seu cost en un 2,86 %, en tant que el dièsel ho ha fet en un 3,1 %. És més, aquest últim carburant ha assolit el seu preu mitjà més baix des de la primera setmana de juliol de 2023, quan també es va pagar a 1,437 euros. Per la seua part, la gasolina no era tan barata des de la primera setmana del febrer passat, en la que va situar en 1,56 euros.

Els preus més baixos contribueixen a moderar la inflació

La publicació d’aquests preus ha coincidit amb la dada d’avançament de l’IPC difós aquest matí per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), conforme al qual la inflació s’ha moderat al 2,2 % l’agost en comparativa interanual.

Aquest repunt és sis dècimes inferior al del mes passat (2,8 %) i el més baix des de juny de 2023 (1,9 %), ha indicat l’INE, que ha mostrat una moderació dels preus a causa de l’abaratiment dels carburants.

En comparació amb les mateixes dates de l’exercici anterior, el cost mitjà del dièsel és ara un 10,8 % inferior, en tant que el de la gasolina és un 9 % menor.

Des de principis d’aquest any, la gasolina és un 1,95 % més cara, si bé el gasoil és un 3,8 % més econòmic. Als nivells de l’última setmana, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina va costar 86,08 euros; en el cas d’haver-ho fet amb dièsel, es va pagar uns 79,03 euros.

Respecte als màxims històrics de juny de 2022, la gasolina és ara un 19,37 % més econòmica i el segon carburant, un 24,37 %.

Comportament contrari a estius passats

Una setmana més, els preus dels carburants a Espanya van estar per sota de la mitjana dels Vint-i-set de la UE, on la gasolina es va ubicar en 1,682 euros el litre i el gasoil a 1,557 euros.

També són inferiors als vistos en el conjunt de la zona euro, el cost de la qual mitjana del litre de gasolina va ser d’1,728 euros i el del dièsel, d’1,578 euros.

D’acord amb el 'hòlding' amb presència al sector energètic Grup Moure, els factors de l’abaratiment dels carburants durant el període estival són múltiples.

Aquests van des de l’oferta i demanda a les polítiques dels principals països productors de petroli, factors geopolítics, així com els costos de refinançament, distribució i comercialització.

El director general de Grup Moure, Manel Montero, reconeix, això sí, que el comportament dels preus dels carburants durant aquesta època de l’any és, per tradició, "totalment contrari" a l’ocorregut en l’actualitat; i recorda que, el 2023, "fins al setembre no van començar a retrocedir.