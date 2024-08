UP demana al Govern prioritzar la gestió de la sequera i la viabilitat del sector

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió permanent nacional d’Unió de Pagesos (UP) es va reunir dimarts amb el nou conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i li va reclamar qüestions com la gestió de la sequera o la necessitat de mesures per assegurar la viabilitat i el futur de les explotacions agràries.

Un altre dels punts en els quals es va incidir va ser el de controlar la fauna salvatge per frenar els danys que provoquen als cultius i a les explotacions ramaderes. També va apressar mesures per garantir el relleu generacional de les explotacions agràries, així com la seua viabilitat econòmica mitjançant eines com la regulació catalana de les llotges de preus, la modificació de la regulació de contractes tipus o la inclusió de tots els sectors i de la integració ramadera a l’Observatori de preus agroalimentaris i el reforç per assegurar el compliment de la llei de la cadena alimentària. Així mateix va posar especial èmfasi en mesures per adaptar els cultius i les explotacions agrícoles a les circumstàncies derivades del canvi climàtic.

D’altra banda, la Federació de Viveristes de Catalunya es mostra “satisfeta” amb el nou full de ruta per fer front a la sequera presentada pel Govern dimarts.