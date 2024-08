L'agost marca el preu de la llum més alt en gairebé un any

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu mitjà de l’electricitat al mercat a l’engròs, una de les referències per als consumidors amb tarifa regulada o PVPC, ha depassat els 90 euros/megawatt hora (MWh) (91,05 €/MWh) en un mes d’agost que s’ha convertit en el més car en gairebé un any.

Aquest encariment del pool, que ha coincidit amb episodis prolongats d’altes temperatures i onades de calor malgrat els quals no s’ha batut cap rècord de demanda elèctrica, farà que l’IVA reduït del 10 per cent es continuï aplicant a la factura de setembre, per tercer mes consecutiu.Aquests 91,05 i/MWh gairebé equivalen a multiplicar per set els 13,67 euros de l’abril, que és encara el menor cost mai vist en el mercat a l’engròs, operatiu des del 1998. Aquest mes d’agost passat aconsegueix ser el període amb el preu mitjà del pool més elevat de l’any, superant els 74,09 €/MWh del gener i els 90,13 euros de l’octubre passat.

Ahir, el preu mitjà de l’electricitat en el mercat a l’engròs va caure un quatre per cent respecte a dijous, fins situar-se en els 115,57 €/MWh, i avui dissabte pujarà fins als 116,61 €/MWh.

La inflació de l’eurozona, en mínims de més de tres anys

■ La taxa d’inflació interanual a l’eurozona es va reduir quatre dècimes a l’agost, fins al 2,2%, de manera que continua aproximant-se a l’objectiu del 2% pel qual es regeix el Banc Central Europeu (BCE) i és la menor lectura de la dada des del juliol del 2021, segons l’estimació provisional de la dada publicada per l’oficina comunitària d’estadística, Eurostat.La taxa d’atur de l’eurozona es va situar al juliol en el 6,4%, una dècima per sota de la dada del juny i el seu mínim des del començament de la sèrie el 1999, mentre que en el conjunt de la UE la dada es va mantenir estable en el 6% per cinquè mes consecutiu, també el nivell més baix. Entre els Vint-i-set, la taxa d’atur més alta al juliol va correspondre a Espanya, amb un 11,5%