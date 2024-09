Aquest és el cotxe elèctric més venut d’Espanya el 2024

Publicat per Redacció

Verificat per Creat: Actualitzat:

Continua sent el vehicle elèctric de bateria més venut a Espanya fins agost, amb gairebé 5.000 matriculacions des que va començar el 2024: És el Tesla Model 3, seguit del Tesla Model Y, encara que, en aquest cas, les vendes s’han desplomat més d’un 24% en comparació amb les xifres de fa un any, en un rànquing en el qual irromp amb força el BYD Atto 3, segons les dades facilitades aquest dilluns per Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac).

El 'top cinc' dels cotxes més venuts en aquest segment el complementen l'MG MG4 que, malgrat la caiguda de més del 15% en les matriculacions entre gener i agost, ha aconseguit mantenir la tercera posició, amb més de 1.800 unitats venudes.

Posteriorment, es col·loquen el Volvo EX30, amb una quota de mercat del 5,6% i 1.794 unitats matriculades, i el BMW ix1, les vendes del qual creixen un 122%, fins els 1.023 cotxes.

Així mateix, crida l’atenció el repunt de vendes dels vehicles elèctrics de Mercedes-Benz, concretament, el model Mercedes Classe EQA (+106,57%), amb 975 unitats matriculades, en un moment en què la firma d’origen alemany ha decidit paralitzar el desenvolupament de la seua divisió de vehicles elèctrics per l’escassa demanda dels clients.

El Kia Niro (+1,56%), Mini Mini (+6,06%) i Citroën C4 (-40,44%) completen la classificació, complementada amb el fort repunt de les matriculacions del BYD Atto 3 (+425,64%), fins les 615 unitats, en plena ofensiva comercial de la firma asiàtica al mercat europeu.

Desacceleració al sector

Aquestes xifres es registren en un clima de desacceleració generalitzada de les vendes de vehicles elèctrics --purs i híbrids endollables-- a Espanya, que han descendit un 7,3% fins a l'agost, situant-se en les 81.390 unitats, segons dades de l’Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Aedive) i l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles (Ganvam) publicades aquest dilluns.

En aquest context, per tipus de propulsió, les vendes de vehicles cent per cent elèctrics van caure un 28,9% l’agost, amb un total de 3.770 unitats matriculades, mentre que en el que va d’exercici cedeixen un 10,2%, fins situar-se als 42.527 vehicles, sobretot, davant del retrocés de les matriculacions al canal d’empresa i en el de lloguer, que van caure un 36,1% i un 53,2%, respectivament, durant el mes passat.