Les empreses tindran problemes per poder reemplaçar empleats

El 57,7 per cent de les empreses espanyoles creu que tindrà problemes per substituir els empleats que es jubilen, una sensació que s’ha incrementat en més de 21 punts percentuals respecte al 2023, segons l’enquesta realitzada pel Grup Adecco i Infoempleo a empreses representatives del teixit productiu d’Espanya. La falta de relleu generacional, especialment en sectors com la construcció, la indústria, el transport o l’hostaleria, ja s’ha convertit en “un problema seriós”. Malgrat aquesta situació, un 81,2 per cent de les enquestades no s’han preocupat d’implementar estratègies per fomentar el reclutament de candidats majors de cinquanta anys durant l’últim any, mentre que un 74,1 per cent de les empreses consultades tampoc ha portat a terme cap acció per contractar menors de trenta anys.