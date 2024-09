El volum de vi comercialitzat per la DO Costers del Segre baixa un 21% per la sequera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Denominació d’Origen Protegida Costers del Segre va acabar la campanya 2022-2023 amb un volum comercialitzat de 35.896 hectolitres. Representa un descens del 21%, segons les dades fetes públiques per l’Institut Català del Vi (Incavi), que posen de manifest els problemes de producció que ha estat arrossegant el territori a causa de la sequera dels últims anys. De fet, com ha publicat SEGRE, la producció als secans més rigorosos de la DO tornaran a tenir aquest estiu una producció mínima de raïm a causa de la falta de precipitacions. Per aquesta raó, per exemple, productors han reclamat poder comptar amb aigua del canal Segarra-Garrigues per salvar els ceps i amb això lluitar contra la despoblació en zones que avui no tenen regadiu, com a les Garrigues.

L’informe de l’Incavi reflecteix que la caiguda més gran de la comercialització per part de la Denominació lleidatana es va registrar al mercat estatal. El descens va ser superior al 25% i es va quedar en 27.698 hectolitres. D’altra banda, en exportacions la caiguda va ser superior al 5% i es va quedar en 8.198 hectolitres.La situació vitivinícola a Lleida no és una excepció a Catalunya, i es repeteix en altres denominacions, com és el cas de la del Priorat, amb un descens del 20 per cent, fins a quedar en 25.318 hectolitres, i la de Montsant, amb una caiguda del 15 per cent i un volum de vendes de 39.345 hectolitres. Al contrari, repunten altres com les de la Terra Alta, el Cava o la Denominació d’Origen Catalunya.L’Incavi apunta que la producció a Catalunya en relació amb la del total espanyol i del conjunt de la Unió Europea disminueix encara més el 2023, seguint la reducció de les veremes en el cas de les finques del territori.

Pugen els preus del raïm mentre es ressent el consum a casa

Els preus percebuts pels viticultors pel raïm de vinificació es van incrementar l’any passat fins a una mitjana rebuda de 54,13 euros per cada 100 quilos de raïm per a transformació, fet que representa una pujada del 41,2% respecte al 2022, segons la informació de l’Institut Català del Vi (Incavi). Els preus al consum presenten increments interanuals (del juny del 2023 al juny del 2024) d’un 5,6 per cent en els vins de les denominacions d’origen protegides embotellats, que difereixen entre els vins blancs tranquils (-8,5%), els negres (13,5%) i el cava (+8,9%).El consum de vi a les llars a Catalunya continua en descens, amb un valor mitjà de 9,87 litres per càpita, però aquesta disminució ve donada pel vi de taula que cau un 18% mentre que el vi tranquil amb denominació d’origen augmenta un 2,8% passant a 3,77 litres per càpita.