Sánchez des de la Xina: “Una guerra comercial no beneficia ningú”

L’economia i el comerç, sobretot respecte al sector porcí i al lacti, van centrar l’agenda del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la primera jornada del seu viatge a la Xina enmig de la tensió aranzelària del país asiàtic amb la Unió Europea. Durant una reunió amb el primer ministre xinès, Li Qiang, el cap de l’Executiu li va expressar la seua sorpresa per la investigació oberta pel país asiàtic al porcí d’Espanya i va defensar els alts estàndards d’aquest sector. La investigació per suposada competència deslleial oberta per la Xina a determinats productes del porc procedent de la UE, on Espanya és el primer exportador a aquest país, com a resposta als aranzels de Brussel·les als vehicles elèctrics xinesos, va ser present també en la conversa de Sánchez amb el president xinès, Xi Jinping.

Ambdós mandataris van coincidir en la necessitat de reconduir aquesta situació, que només pot conduir a una guerra comercial que no beneficia ningú. En aquest sentit, el president xinès va situar la negociació en el marc de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) com el camí idoni per impedir aquest conflicte. En aquest sentit, Xi va assegurar que totes les subvencions a la indústria de l’automòbil xinès compleixen les regles de l’OMC.

Reclama als 27 mobilitzar 800.000 milions d’euros addicionals per recuperar competitivitat

Durant les converses, el Govern espanyol assegura que en cap moment hi va haver un intent per part de les autoritats xineses de convèncer Sánchez perquè Espanya voti en contra que Brussel·les adopti de forma definitiva els aranzels als vehicles xinesos.

Draghi demana a la UE inversió per ser més competitiva

L’expresident del Banc Central Europeu Mario Draghi demana al conjunt de la Unió Europea que mobilitzi 800.000 milions d’euros addicionals cada any –equivalent al 4,7% del PIB de la UE– per recuperar la competitivitat davant de la Xina i els Estats Units. Així ho sol·licita a l’informe El futur de la competitivitat europea, que va presentar ahir a la seu de la Comissió Europea i que ha de ser un dels grans fulls de ruta per a l’executiu liderat per Ursula von der Leyen. Per ser competitiu en l’escena global, el també exprimer ministre italià afirma que el bloc comunitari ha d’accelerar la innovació, abaratir l’energia sense renunciar a la descarbonització i reduir dependències estratègiques, inclòs el reforç de la defensa. Per això proposa adoptar una “nova estratègia industrial europea” que passa, entre altres mesures, per invertir conjuntament en béns d’interès públic i millorar la coordinació de les polítiques industrials, comercials i de competència dels 27.Draghi insta a actuar d’“urgència” perquè, segons les seues dades, la bretxa entre el PIB per càpita dels EUA i la UE s’ha eixamplat notablement des del 2000, apuntant que el poder adquisitiu dels nord-americans s’ha incrementat el doble que el dels europeus.