Nomenen l'economista lleidatà Jordi Pons conseller del Banc d'Espanya

El Consell de Ministres va aprovar ahir el nomenament de Soledad Núñez com a subgovernadora del Banc d’Espanya, i de Lucía Rodríguez Muñoz i del lleidatà Jordi Pons com a consellers. Pons, nascut a Sant Guim de Freixenet i el nomenament del qual per a aquest organisme va ser pactat per PSOE i ERC, és doctor en Economia i catedràtic de la Universitat de Barcelona, és un acadèmic reconegut pel seu treball en l’anàlisi de sèries temporals, predicció econòmica i les conseqüències de la globalització. Entre 2007 i 2022, va ser síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, també a instàncies d’ERC, encarregant-se de la fiscalització de les finances públiques catalanes. El 2005 va publicar un llibre sobre l’espoliació fiscal de Catalunya i el 2020 va ser ponent de l’informe sobre la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en l’etapa de Laura Borràs.

Soledad Núñez, per la seua part, era des de l’any 2018 membre del Consell de Govern i de la Comissió Executiva de l’entitat. També va ser directora general del Tresor i Política Financera amb José Luis Rodríguez Zapatero. Serà la número dos del Banc d’Espanya sota la direcció de José Luis Escrivá i substituirà en el càrrec Margarita Delgado. Lucía Rodríguez, arriba al càrrec després de ser subdirectora de l’AiRef.