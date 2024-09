La creació d'empreses repunta un 18 per cent a Lleida i ja supera les 550

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’economia lleidatana ha generat 553 noves empreses en els set primers mesos de l’any, xifra que representa un repunt d’un 18% respecte a les 469 de l’any passat. Així es desprèn de les últimes dades fetes públiques ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Lleida registra cinc empreses noves cada dos dies en aquest període.

El mes de juliol es van crear 63 societats, dos menys que en les mateixes dates de l’any passat. Si la comparació es fa amb una dècada enrere, crida l’atenció que llavors van ser a penes 37. Fa vint anys, el 2004, van nàixer 59 societats a la província. El mes passat, les 63 companyies creades van desemborsar 2,26 milions d’euros, menys de la meitat dels 5,69 del juliol del 2023. Al costat de les dissolucions, Estadística té confirmades nou baixes, davant quatre fa un any.

La creació de noves empreses a Catalunya ha pujat un 23,6% al juliol en taxa interanual amb un total 2.043 societats mercantils constituïdes, en un mes en què les empreses dissoltes han estat 132, un 8,2% més, segons l’INE. És la segona millor dada de constitució d’empreses en un mes de juliol a Catalunya de la sèrie històrica. Amb l’ascens del juliol, la creació d’empreses a Catalunya surt de les xifres negatives que va registrar el mes anterior. Per a la constitució de les 2.043 empreses creades al juliol, s’han subscrit una mica més de 62,42 milions d’euros, la qual cosa implica un 11,88% menys que el mateix mes de fa un any (60,83 milions). De les 132 empreses que han tancat al juliol a Catalunya, 86 ho han fet voluntàriament, 18 per fusió amb altres societats i les 28 restants per altres causes.La Rioja (+73,08%) Cantàbria (+71,43%) i Navarra (+64,29%) han estat les comunitats que han registrat creixements més significatius en la creació d’empreses, mentre que en el costat contrari s’han situat Múrcia, Astúries i les Canàries amb retrocessos d’un 20,16%, 8,16% i un 2,79%, respectivament. Quant a la dissolució d’empreses, Castella-la Manxa (+87,5%), Extremadura (+55,56%) i les Balears (+40%) han estat les comunitats que més empreses van destruir en taxa interanual.