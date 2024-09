Repsol advoca per totes les tecnologies, de l'electrificació al combustible tradicional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Repsol, Antoni Brufau, va defensar ahir a Lleida la necessitat d’aprofitar totes les tecnologies existents per al transport, des de l’electrificació fins al combustible tradicional, passant pels biocombustibles i els sintètics. Va destacar que és clau per a una economia en creixement, mentre que va alertar dels efectes que està tenint sobre les flotes de vehicles la incertesa de molts conductors a l’hora de comprar un cotxe. Va advertir de l’envelliment del parc automobilístic, també de furgonetes i camions, i amb això que avui estiguin a les carreteres vehicles que consumeixen més combustible i produeixen més emissions a l’atmosfera que els més nous i eficients. Fa cinc anys, va dir, l’edat mitjana dels vehicles era de 9 anys, davant dels 14 actuals.

Antoni Brufau va acudir ahir a l’estació de servei de Tres Carreteres, que després d’una important inversió ha incrementat la seua oferta tant a conductors particulars com flotes d’empreses en general. Va apuntar que “m’agradaria que totes les estacions de servei fossin com aquesta”, amb referència a representar un grup de negoci amb aliances amb els transportistes i la vinculació a Repsol.

Quant a l’electrificació dels vehicles, va apuntar que històricament es podia pensar que el pes d’aquesta tecnologia seria el vector de creixement de la mobilitat.

Tanmateix, considera que s’ha demostrat que no és possible, ni pot arribar a tot ni tècnicament és tan eficient com un altre tipus de combustibles. Per això, va insistir en la seua defensa de totes les tecnologies i per motors que redueixin els consums. En una economia en creixement, va defensar, “no podem ser reduccionistes i dir que només val això”. També va defensar que el ciutadà és qui ha de triar entre les opcions que li ofereix el mercat.

Va definir Repsol com una companyia que representa cadena de valor, des de buscar petroli i gas, va dir, fins a arribar al consumidor final.

Tres Carreteres, la ‘nova’ estació de servei de Lleida nascuda el 1930

L’estació de servei Tres Carreteres va presentar ahir en un acte amb empresaris locals i el president de Repsol les seues noves instal·lacions a la ciutat de Lleida a l’Ll-11. El gerent, Gerard Saperas, va recordar que va nàixer l’any 1930 a la mateixa ubicació i que des d’aleshores sempre ha estat lligada a la petrolera Repsol. Dirigida tant als turismes com a les empreses de transport ofereix tots els tipus de serveis, inclosos els carburants renovables, els carregadors elèctrics ultraràpids o els boxs i túnels de neteja. Saperas va explicar que ofereix ja el nou dièsel renovable, mentre que en el cas de l’efitec 95 espera fer-ho el mes d’octubre.

L’estació de servei compta amb un total de 8.000 metres quadrats, en els quals s’inclou l’oferta de supermercat Supercor i en pròximes dates comptarà també amb les taquilles perquè els clients puguin recollir comandes fetes a través d’internet en diferents empreses.

Gerard Saperas va explicar que es tracta d’una estació de servei amb aspectes diferenciats en el sector i, per exemple, va destacar el fet que es tracta de punts de venda amb atenció personal al públic les 24 hores del dia. Tres Carreteres dona ocupació a una vintena de persones per poder oferir tots aquests serveis.

Per donar un exemple del volum de vendes de carburants, el gerent va explicar que comercialitza anualment 60 milions de litres de gasolina i gasoil amb la targeta Solred. Hi caldria sumar els que comercialitza amb altres formes de pagament, des de l’efectiu fins a altres targetes.