«Les dades que compartim a internet són el nou or»

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

Com algú tan jove aconsegueix aixecar una empresa que aspira a guanyar terreny a gegants com Google o Microsoft?

Amb 15 anys vaig muntar el meu primer negoci, aleshores el bitcoin havia fet un boom, així que vaig començar a importar màquines i peces per a la mineria de criptoactius a tercers països per distribuir-les a Espanya. Això ho vaig fer fins que el seu valor va començar a desinflar-se. Un any després vaig escriure un llibre, autoeditat i distribuït a Amazon, titulat El sistema financer descentralitzat. En aquella època també vaig crear una empresa d’intel·ligència artificial que va arribar a tenir 160.000 usuaris. Era una aplicació similar a l’ara conegut Chat GPT, però abans que aquest existís. La vaig acabar venent per una quantitat de cinc xifres. Mentre estudiava selectivitat em vaig interessar pel blockchain i d’allà va nàixer hello.app.

Què és hello.app, com funciona i quin és el volum d’usuaris?

És una aplicació, única al món, que paga als usuaris per cedir l’espai lliure de memòria que els queda als seus telèfons, ordinadors o tablets. Aquest espai d’emmagatzemament el destinem a guardar la informació dels clients que contracten els nostres serveis. És bàsicament com un Airbnb d’emmagatzematge de dades amb què pretenem crear una alternativa als sistemes que ofereixen grans gegants tecnològics com Google, Microsoft o Amazon, que són centralitzats. Actualment, comptem amb més de 200.000 usuaris d’uns 150 països que ens estan venent el seu espai disponible.

Quina és la diferència entre el servei que ofereixen i els d’aquestes companyies?

La principal diferència és que és més econòmica, un 80% més que, per exemple, Google Drive, a més és més segura, perquè la informació es divideix entre diferents dispositius, per la qual cosa és més complicat accedir-hi en cas que hi hagi per exemple un intent de rastreig o atac cibernètic. També és més sostenible, perquè optimitzem uns hardware que ja estan creats per emmagatzemar dades, en lloc de necessitar centralitzar-los tots en una granja de servidors. A més aquí les persones són el mitjancer.

Per què és important la informació que podem compartir o emmagatzemar a la xarxa?

La informació és el nou or, però la gent encara no s’ha adonat del valor que té, perquè no es pot, almenys ara per ara, equiparar amb un valor monetari. Però cal tenir en compte que les empreses que emmagatzemen aquestes dades que compartim a les xarxes socials, per exemple, les estan venent a empreses a les quals els interessa analitzar el públic potencial als quals vendre els seus productes. Per aquest motiu és important descentralitzar aquesta informació, perquè no estigui en mans de les grans companyies, sinó que cadascú controli els seus actius.

És totalment autodidacte?

Sí, actualment internet és la universitat oberta més àmplia del món, pots trobar informació de tot el que t’interessi, no et limita com una carrera convencional, on només pots tocar temes concrets. L’únic que et cal per aprendre és tenir interès, la resta pots trobar-ho en línia.

La seua edat i la falta d’experiència li van resultar un hàndicap per aconseguir fons per tirar endavant el seu projecte?

Trobar finançament va ser complicat al principi, perquè la gent no coneix el que li estan intentant vendre. A més, jo comptava amb el hàndicap de la meua edat i la falta d’experiència. La millor solució per contrarestar això va ser mostrar seguretat, dominar moltíssim tots els aspectes del producte que vols vendre i demostrar que ets el millor en el que fas. Això ha funcionat bé perquè fins a dia d’avui hem aixecat 800.000 euros en dos rondes de finançament.

Considera que li hauria resultat més senzill tirar endavant el seu projecte en algun lloc on estan més acostumats a aquesta tecnologia, com Silicon Valley?Potser hauria estat més fàcil, però també la competència és més ferotge, aquí ens diferenciem per ser únics. Al contrari del que la gent pensa, Espanya no és un mal lloc per emprendre, ja que és relativament senzill accedir a ajuts per tirar endavant una empresa emergent.Quines són les seues aspiracions en un futur pròxim?

Estem convençuts que hello.app serà el pròxim unicorn – que són aquelles empreses que assoleixen una valoració de 1.000 milions de dòlars sense tenir presència en borsa–, perquè tenim la capacitat.