Lleida perd durant l'agost un miler d'afiliats estrangers

La província de Lleida va perdre més d’un miler de treballadors estrangers durant el mes d’agost, després de registrar un juliol amb una afiliació d’estrangers històrica a la demarcació. Segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a Lleida es van registrar una mitjana de 54.705 de cotitzadors arribats d’altres països, una xifra que representa una caiguda de 1.022 persones (-1,83%) respecte a les 55.727 que es comptabilitzaven al juliol, en plena campanya de la recollida de la fruita. El descens dels afiliats estrangers coincideix a fi de la recollida de moltes varietats de fruites, després d’una campanya més curta de l’habitual, i també amb les aturades estiuenques en l’activitat d’alguns sectors com l’educació o la construcció.

Malgrat aquest descens intermensual, l’últim any el nombre d’afiliats estrangers s’ha incrementat en 1.329 persones, un 2,5% més. El gruix d’aquests treballadors és de països extracomunitaris, en concret 36.693, mentre que els 18.012 restants han nascut en algun dels països de la Unió Europea. En aquests moments, els empleats forans són el 25,32 per cent dels 216.082 afiliats que cotitzen a la província. Són unes dades que posen de manifest que el col·lectiu d’immigrants és una peça clau en l’economia de les comarques de Lleida i no només en el sector agrari.I és que tal com va publicar SEGRE, són treballadors majoritaris en sectors com l’hostaleria o el transport, on representen un de cada tres ocupats. Aquestes són a més dos de les activitats en les quals fa temps que els empresaris adverteixen de les dificultats de trobar mà d’obra.En el conjunt de Catalunya, el nombre d’afiliats estrangers a la Seguretat Social va augmentar de manera interanual un 5,18% a l’agost, fins a arribar als 690.386 afiliats, dels quals 589.132 pertanyien al règim general, 100.339 eren autònoms i 915 estaven inclosos en el règim del mar. No obstant, així com passa a la demarcació de Lleida, la xifra és un 0,79 per cent inferior a la registrada durant el mes de maig, amb la campanya d’estiu a plena potència.A nivell estatal la Seguretat Social va perdre a l’agost una mitjana de 22.020 afiliats estrangers, un 0,7% menys respecte al mes anterior, amb la qual cosa el vuitè mes de l’any es va tancar amb 2.870.742 afiliats procedents d’altres països.