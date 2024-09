El BBVA alerta del fracàs de l'opa al Sabadell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del BBVA, Carlos Torres, va alertar ahir els accionistes del Banc Sabadell dels riscos que pot tenir per als seus interessos el fracàs de l’oferta pública d’adquisició (opa) llançada per l’entitat que presideix. Es va referir que en operacions d’aquest tipus quan la compra fracassa, les accions de l’entitat sobre la qual s’ha fet l’oferta acostumen a baixar.

Així es va pronunciar durant l’acte Matins Esade, durant el qual també van intervenir exdirectius de l’entitat catalana, que van qüestionar l’operació.

Torres també va assegurar que BBVA no té “cap intenció” d’augmentar l’oferta presentada i es va mostrar segur que convencerà els accionistes de Banc Sabadell. Així mateix, va afirmar que l’opa no és hostil, sinó “una aposta per Catalunya i pel País Valencià, que és on Banc Sabadell té una presència rellevant”.