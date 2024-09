Consum, Mercadona, Carrefour, Dia, Bonpreu i bonÀrea, els súpers més barats de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu de la cistella de la compra s’ha disparat en els últims anys, per això cada vegada són més les famílies que intenten pal·liar aquest increment buscant aquells establiments on és més econòmic omplir el rebost. Consum, Mercadona, Carrefour, Dia, Bonpreu-Esclat i bonÀrea, per aquest ordre, són els supermercats de Lleida ciutat on omplir el carretó de comprar és més barat, segons el macroestudi anual que elabora l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Al darrere se situen Caprabo, Spar, Plusfresc, Condis i Sunka. En concret, segons destaca l’informe els lleidatans poden estalviar fins a 1.188 euros a l’any si decideixen optar per fer les compres a l’establiment més econòmic, en lloc d’anar al que compta amb els preus més elevats.

El Consum situat al carrer Jeroni Pujades és, segons l’OCU, l’establiment més econòmic de Lleida, en especial en el que l’estudi anomena “cistella OCU”, una mitjana de preus de productes bàsics triats per l’organització de consumidors. Obté 120 punts. Molt a prop el segueix Mercadona (123 punts), al davant de Carrefour (126), Dia (129), Bonpreu-Esclat (123) i Súper bonÀrea (140).L’organisme elabora el seu estudi puntuant diferents variables, com els productes de marca o frescos en diferents supermercats. Atorga cent punts al més econòmic i a partir d’allà va incrementant el número. Lleida, amb 129 punts, té la cistella de la compra un 9% més cara de mitjana que les ciutats més barates, Terol i Zamora. Així mateix, és la capital catalana on més car surt omplir el rebost, al davant de Barcelona (128), Tarragona (127) i Girona (126).

Carrefour Express, Lidl i Aldi són els únics supermercats que han abaixat preus aquest any

A nivell estatal, l’informe assenyala que la cadena Alcampo segueix un any més entre els hipermercats més barats, mentre que el supermercat més car continua sent el madrileny Sánchez Romero. Així mateix, com a novetat l’informe assenyala que Carrefour Express, Lidl i Aldi han estat els únics supermercats que, per primera vegada després de dos anys de pujades ininterrompudes, han abaixat lleument els seus preus. Carrefour Express ha abaratit els seus productes el 0,9 per cent entre maig del 2023 i maig del 2024, Lidl els ha rebaixat el 0,7% i Aldi els ha abaixat de preu el 0,6%. Pel costat contrari, destaquen les pujades de preu a El Corte Inglés en un 9,7%, Hipercor en un 8,2% i Supercor en un 7,2 per cent.

La cistella de la compra ha pujat un 35,5% en els últims tres anys

Els productes que componen la cistella de la compra analitzada per l’OCU per elaborar aquest rànquing han vist incrementat el seu preu en un 3,5% de mitjana des de l’any passat, segons indica l’organització. Es tracta d’una pujada menor de l’experimentada els dos últims anys, però que continua sumant. Des del 2021, ja suposa un increment mitjà acumulat del 35,5 per cent. Malgrat el fre d’aquest any, l’OCU denuncia que l’elevat preu ha restat poder adquisitiu a les famílies i ha frenat la seua recuperació a nivells previs a la crisi del 2008. El 2024 el 63 per cent dels productes bàsics han pujat de preu. A més, n’hi ha que en l’últim any s’han encarit notablement. Per sobre de tots destaca l’oli d’oliva verge extra, amb un 80,2 per cent més. Per contra hi ha altres productes que han baixat, com l’oli de gira-sol, un 23,1 per cent, o les tomates d’amanida, el preu de les quals ha caigut un 20,9 per cent.