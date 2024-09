Llum verda a un nou acord per a la reforma de les pensions

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat de relleu aquest dimecres el nou acord en matèria de pensions segellat amb patronal i sindicats "producte de la bona política" i que "contribueix a una societat més justa". "És un acord destinat a perdurar", ha destacat Sánchez després de la firma d’aquest pacte, tancat a finals de juliol, i que inclou canvis en la jubilació demorada i activa, dona més paper a les mútues en alguns tractaments i regula el retir per a les professions penoses. Els presidents de la CEOE i Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, així com els secretaris de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, han firmat l’acord al costat de Sánchez. També ha estat present la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.

En una breu intervenció davant dels mitjans al Palau de la Moncloa, el president del govern espanyol ha destacat que és el quart acord que firma amb els agents socials en matèria de pensions des de 2020. "Cap acord important no s’assoleix sense esforç", ha assenyalat Sánchez, que ha agraït i felicitat als equips negociadors de patronals i sindicats, així com al del Ministeri d’Inclusió. "Aquest és un producte més de la bona política que impulsem des de l’equip de coalició, empreses, treballadors i gruix de la societat civil", ha dit. Aquest acord recull matèries que van quedar pendents del gruix de la reforma aprovada el 2022 i 2023 i que va tornar a vincular la pujada de les pensions a la inflació.

Ara s’acorda millorar els incentius per demorar l’edat de jubilació, així com fer-los compatibles amb la jubilació activa, la que permet continuar treballant més enllà de l’edat de jubilació i cobrar una part o tota la pensió. També es regula el marc per a la firma de convenis de col·laboració entre comunitats autònomes i les mútues perquè puguin col·laborar amb els serveis públics de salut en la realització de proves diagnòstiques en patologies d’origen traumatològic. I s’estableix un nou procediment per al reconeixement de coeficients reductors de l’edat de jubilació en activitats amb elevats índexs de penositat, toxicitat, perillositat o insalubritat.